Часу стає все менше: Гетманцев розповів, коли "нульове" розмитнення авто скасують

У охочих купити "євробляху" та розмитнити її без сплати мита, акцизу та ПДВ залишилось не так багато часу

В Україні вже готуються до того, щоб скасувати "нульове" розмитнення автомобілів з Європи. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду, а проголосувати за нього мають наприкіцні травня.

Саме таку дату розгляду законопроєкту № 7311 озвучив голова "фінансового" комітету ВР Данило Гетманцев у коментарі Forbes.

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"Я наполягатиму на тому, щоб закон ухвалили найближчим часом. Зараз згідно із законом точаться різні дискусії. Наприклад, щодо євроблях. Скасувати податки простіше, ніж їх відновлювати", — заявив Гетманцев.

Голова "фінансового" комітету впевнений, що законопроєкт про скасування безкоштовного розмитнення "євроблях" набуде чинності до кінця травня.

Гетманцев зазначив, що за цей час бізнес може перебудувати свої процеси для нормального функціонування.

Прокоментував нардеп також скасування мита та ПДВ на імпорт, за які Верховна Рада проголосувала 24 березня.

"У березні була реальна загроза дефіциту продуктів народного споживання. У країні міг розпочатися голод, тому було ухвалено таке рішення. Нині ми перезапустили економіку. Ми забезпечуємо себе самі. І пільги з імпорту шкодять нашому товаровиробнику, оскільки імпортний товар виходить дешевшим, ніж вироблений в Україні. Це рішення слід скасувати", — пояснює ініціативу чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.