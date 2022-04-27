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В Україні готуються скасувати "нульове" розмитнення автомобілів: закон вже у Раді

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Розмитнення "євроблях" зовсім скоро може стати платним Новина оновлена 27 квітня 2022, 15:37
Розмитнення "євроблях" зовсім скоро може стати платним

Запропонований закон знаходиться на розгляді в Раді

Верховна Рада найближчим часом може скасувати "нульове" розмитнення автомобілів, попри те, що його запроваджували до кінця воєнного стану. Це пов'язано з тим, що ажіотаж довкола "євроблях" виявився дуже великим і черги на кордоні слугують тому прикладом.

Відповідний законопроєкт вже зареєстрували на сайті українського парламенту.

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У пояснювальній записці до законопроєкту депутати зазначають, що лише за перший тиждень запровадження "нульового" розмитнення до бюджету України не надійшло 350 мільйонів доларів. При цьому українці зловживають цим і купують за кордоном автомобілі преміумкласу.

"Ввезено понад 3 тисячі автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу", — йдеться у поясненні.

Через це, стверджують автори законопроєкту, на кордонах виникають величезні черги, які заважають проїзду транспорту з озброєнням та гуманітарними вантажами.

Депутати вважають, що прийняття цього законопроєкту сприятиме створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету коштом надходження податкових та митних платежів.

Варто зазначити, що серед ініціаторів законопроєкту значиться Данило Гетманцев — голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Він і до цього заявляв, що потрібно припинити безплатне розмитнення автомобілів та пільги для гуманітарної допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні поменшало пунктів, де можна розмитнити "євробляху" для себе, а не на фронт.

Теги:
#Україна #Законопроект #Нульове мито #Воєнний стан в Україні #Евробляхі #Розмитнення авто
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