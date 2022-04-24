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В Україні поменшало пунктів, де можна розмитнити "євробляху" для себе, а не на фронт: список КПП

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Розмитнення "євроблях" під час війни Новина оновлена 24 квітня 2022, 16:29
Розмитнення "євроблях" під час війни

Кількість пунктів розмитнення вирішили скоротити через величезні черги на кордонах

В Україні на час воєнного стану зробили "нульове" розмитнення автомобілів, у зв'язку з чим на "євробляхи" різко підвищився попит. Однак, вже з 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб, а не на фронт, можна буде лише на деяких КПП.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

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"Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, харчовими продуктами та медикаментами", – зазначив Найєм.

При цьому європейським законодавством не передбачено створення окремих смуг для гуманітарних вантажів. Тому, щоб уникнути черг, у яких стоять гуманітарні вантажі, Україні вирішили скоротити кількість КПП, де оформлюватимуть "євробляхи" для власних потреб.

З 25 квітня 2022 року легкові автомобілі для себе оформлятимуть виключно:

  • на ділянці польського кордону – "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";
  • на ділянці словацького кордону – пункт пропуску "М. Березний";
  • на ділянці угорського кордону – "Давінкове", "Косино".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть скасувати безплатне розмитнення автомобілів. Відповідну заяву зробив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Теги:
#Україна #КПП #Розмитнення авто #Євробляха
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