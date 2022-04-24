Укр

В Украине стало меньше пунктов, где можно растаможить "евробляху" для себя, а не на фронт: список КПП

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Растаможка "евроблях" во время войны Новость обновлена 24 апреля 2022, 16:29
Растаможка "евроблях" во время войны

Количество пунктов растаможки решили сократить из-за огромных очередей на границах

В Украине на время военного положения ввели "нулевое" растаможивание автомобилей, в связи с чем на "евробляхи" резко повысился спрос. Однако уже с 25 апреля растаможить автомобиль для собственных нужд, а не на фронт, можно будет лишь на некоторых КПП.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, поэтому в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами – снаряжением для бойцов, пищевыми продуктами и медикаментами", – отметил Найем.

При этом европейским законодательством не предусмотрено создание отдельных полос для гуманитарных грузов. Поэтому, чтобы избежать очередей, в которых стоят гуманитарные грузы, Украина решила сократить количество КПП, где будут оформлять "евробляхи" для собственных нужд.

С 25 апреля 2022 года легковые автомобили "для себя" будут оформлять исключительно:

  • на участке польской границы — "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";
  • на участке словацкой границы – пункт пропуска "М. Березный";
  • на участке венгерской границы – "Довинково", "Косино".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут отменить бесплатное растаможивание автомобилей. Соответствующее заявление сделал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Теги:
#Украина #КПП #Растаможка авто #Євробляха
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