В Украине могут отменить бесплатное растаможивание автомобилей: что известно

Гетманцев считает, что нужно прекратить бесплатное растаможивание автомобилей и льготы для гуманитарной помощи

Правительство должно приостановить действие разрешения бесплатного растаможивания автомобилей во время военного положения в Украине. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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Об этом он сказал во время своего очередного интервью для "Радио НВ".

"Уже более 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие. Правительство предложило такое решение, учитывая, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и потому мы сейчас рассматриваем возможность прекратить этот процесс", — прокомментировал ситуацию народный депутат.

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По словам Гетманцева, представители коммерческих структур решили воспользоваться предоставленной возможностью и успешно завозят на украинские территории транспортные средства для того, чтобы в дальнейшем их перепродать.

"Многие ищут машину для покупки во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи", — добавил чиновник.

Кроме того, Гетманцев убежден, что в Украине нужно отменить и таможенные льготы для гуманитарной помощи, ведь товар признается "гумпомощью" исключительно по декларативному принципу, а обязательное представление товаросопроводительных, разрешительных документов или письменных решений от уполномоченных органов дополнительно не к декларации больше предусмотрено.

Возможность избегать уплаты налогов во время войны чиновник считает проявлением безнравственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская таможня облегчила украинцам импорт авто из Европы, поэтому теперь украинцы могут самостоятельно задекларировать пригнанную машину.