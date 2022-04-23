В Україні можуть скасувати безкоштовне розмитнення автомобілів: що відомо

Гетьманцев вважає, що потрібно припинити безкоштовне розмитнення автомобілів та пільги для гуманітарної допомоги

Уряд повинен призупинити дію дозволу щодо безкоштовного розмитнення автомобілів під час воєнного стану в Україні. Відповідну заяву зробив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Про це він сказав під час свого чергового інтерв'ю для "Радіо НВ".

"Вже понад 10 тисяч автомобілів пройшли через митний кордон без сплати податків. Черги на західному кордоні досить великі. Уряд запропонував таке рішення з огляду на те, що велика кількість автомобілів була пошкоджена і буде ще пошкоджена внаслідок агресії. Хоча іноді ми бачимо, що заробляють на цьому не прості люди, а ділки, і тому ми зараз розглядаємо можливість припинити цей процес", — прокоментував ситуацію народний депутат.

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За словами Гетманцева, представники комерційних структур вирішили скористатися наданої можливістю і успішно завозять на українські території транспортні засоби для того, щоб у подальшому їх перепродати.

"Мало хто шукає машину для покупки під час війни, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автомобілі для подальшого перепродажу", — додав чиновник.

Окрім того, Гетманцев переконаний, що в Україні потрібно скасувати й митні пільги для гуманітарної допомоги, адже наразі товар визнається "гумдопомогою" виключно за декларативним принципом, а обов'язкове подання товаросупровідних, дозвільних документів або письмових рішень від уповноважених органів додатково до декларації більше не передбачено.

Можливість уникати сплати податків під час війни чиновник вважає проявом аморальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська митниця полегшила українцям імпорт авто з Європи, тож тепер українці мають змогу самостійно задекларувати пригнану машину.