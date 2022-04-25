В Україні обмежили ввезення авто з безкоштовним розмитненням: що змінилося

Тепер автомобілі можна оформляти лише на семи пунктах пропуску.

В Україні починають діяти обмеження щодо ввезення авто з Європи. З 25 квітня легкові автомобілі, які ввозяться в Україну з ЄС для особистих потреб, оформлятимуться лише на певних пунктах пропуску.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, через відміну митних платежів при імпорті легкових автомобілів на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги.

У чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами — спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами.

Законодавство ЄС не дозволяє виділяти окремі смуги для проїзду волонтерів із гуманітарними вантажами. Щоб полегшити їм завдання, українська сторона обмежує кількість пунктів, на яких можна безкоштовно розмитнити авто, що ввозяться для особистого користування.

З 25 квітня легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, оформлятимуться лише на семи пунктах пропуску:

на ділянці польського кордону: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";

на ділянці словацького кордону: пункт пропуску "М. Березний";

на ділянці угорського кордону: пункти пропуску "Давінкове" та "Косіне".

Крім того, Найєм зазначив, що у Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу.

"Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". Для розуміння, за вісім днів після скасування мит в країну було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів. У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн", — написав заступник міністра.

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Зазначимо, раніше стало відомо, що українці можуть самостійно задекларувати свої авто, як це зробити – у матеріалі "Телеграфу".

Також слід знати, що Верховна Рада встановила нові ставки податків на розмитнення авто на період бойових дій.