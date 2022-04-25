Укр

В Украине ограничили ввоз авто с бесплатной растаможкой: что изменилось

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Пункт пропуска на границе Новость обновлена 25 апреля 2022, 13:50
Пункт пропуска на границе

Теперь автомобили можно оформлять только на семи пунктах пропуска.

В Украине начинают действовать ограничения на ввоз авто из Европы. С 25 апреля легковые автомобили, которые ввозятся в Украину из ЕС для личных нужд, будут оформляться только на определенных пунктах пропуска.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, из-за отмены таможенных платежей при импорте легковых автомобилей на пунктах пропуска западной границы стоят огромные очереди.

В очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами — снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами.

Законодательство ЕС не разрешает выделять отдельные полосы для проезда волонтеров с гуманитарными грузами. Чтобы облегчить им задачу украинская сторона ограничивает количество пунктов, на которых можно бесплатно растаможить авто, ввозимые для личного пользования.

С 25 апреля легковые автомобили, которые ввозятся для личных нужд, будут оформляться только на семи пунктах пропуска:

  • на участке польской границы: "Угринів", "Грушев", "Смільниця", "Устилуг";
  • на участке словацкой границы: пункт пропуска "М. Березный";
  • на участке венгерской границы: пункты пропуска "Давінкове" и "Косино".

Кроме того, Найем отметил, что в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь.

"Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ЗСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн", — написал замминистра.

Отметим, ранее стало известно, что украинцы могут самостоятельно задекларировать свои авто, как это сделать — в материале "Телеграфа".

Также следует знать, что Верховная Рада установила новые ставки налогов на "растаможку" авто на период боевых действий.

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#Авто #Растаможка
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