В Украине готовятся отменить "нулевую" растаможку автомобилей: закон уже в Раде

Предложенный закон находится на рассмотрении в Раде

Верховная Рада в ближайшее время может отменить "нулевое" растаможивание автомобилей, несмотря на то, что его вводили до конца военного положения. Это связано с тем, что ажиотаж вокруг "евроблях" оказался очень большим и очереди на границе служат тому примером.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на сайте украинского парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что только за первую неделю введения "нулевого" растаможивания в бюджет Украины не поступило 350 миллионов долларов. При этом украинцы злоупотребляют этим и покупают за границей автомобили премиум-класса.

"Ввезено более 3 тысяч автомобилей; нередки случаи ввоза авто премиум-класса", — говорится в объяснении.

Поэтому, утверждают авторы законопроекта, на границах возникают огромные очереди, которые мешают проезду транспорта с вооружением и гуманитарными грузами.

Депутаты считают, что принятие этого законопроекта будет способствовать созданию условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей.

Стоит отметить, что среди инициаторов законопроекта значится Даниил Гетманцев — глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он и до этого заявлял, что следует прекратить бесплатное растаможивание автомобилей и льготы для гуманитарной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стало меньше пунктов, где можно растаможить "евробляху" для себя, а не на фронт.