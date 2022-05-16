Бізнес вимагає зняти Гетманцева: чим вони незадоволені і як відреагував сам голова фінансового комітету

На думку бізнесменів, Гетманцев блокує процес відновлення економіки в Україні

Представники бізнесу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Данила Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Бізнесмени скаржаться, що їх не влаштовує підхід Гетманцева до роботи, на що очільник комітету відповів запрошенням на особисту зустріч.

Як повідомило у понеділок, 16 травня, видання Цензор.НЕТ, звернення до Зеленського підписали керівники державних підприємств, зокрема, "Нової пошти", "Смарт Холдингу", "Укртрансу" та ряд бізнес-спілок.

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Представники бізнесу просять звільнити Гетманцева

Головна претензія представників бізнесу до Данила Гетманцева — підхід до роботи, який назвали "регресивним та популістським", а очільника комітету "послідовним противником економічної свободи".

Крім того, бізнесмени зазначили, що останні заяви Гетманцева щодо підвищення податків стали приводом для того, що представники українського бізнесу відмовилися від інвестиційних проєктів і переносять їх в Європу.

"Пан Гетманцева є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", — йдеться у зверненні підприємців.

У зв'язку з вищевказаним, представники малого, середнього та великого бізнесу просять Зеленського звільнити голову "фінансового" комітету Верховної Ради. Адже без цього, на їх переконання, не розпочнеться процес відновлення економіки.

Реакція Гетманцева

Своєю чергою Данило Гетманцев заявив, що це звернення бізнесменів до президента є проявом демократії і він з цікавістю з ним ознайомився.

При цьому голова комітету ВР зазначив, що він не поділяє таких оцінок та звинувачень щодо нього з боку бізнесменів.

"Особисто я є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, на що спрямовані й мої законопроєкти, і рішення, які я підтримую. Але політика держави у сфері публічних фінансів — це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства. Компроміс іноді болісний і завжди важкий. Але компроміс, який необхідно досягати без взаємних звинувачень, скандалів та переходів на особистості. Щонайменш мені приємно, що за майже три роки навіть найбільші опоненти не можуть звинуватити мене у корупційних діяннях. Напевно вперше таке неможливо на моїй посаді", — написав Гетманцев.

Він закликав бізнесменів до діалогу та запросив на зустріч у Комітеті, щоб дати їм змогу донести особисто всі зауваження та ідеї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Данило Гетманцев наполягає на скасуванні "нульового розмитнення" автомобілів під час війни. Голова "фінансового" комітету впевнений, що законопроєкт про скасування безплатного розмитнення "євроблях" набуде чинності до кінця травня.