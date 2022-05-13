Минимизация налогов, вывод средств и помощь россии – как производители сигарет ведут свой бизнес в Украине

Западные табачные компании работающие в Украине направляют в Россию миллионы гривен ежегодно

В предыдущей части расследования табачного рынка Украины "Телеграф" рассказал о том, как работает в нашей стране крупнейший дистрибьютор сигарет "Тедис-Украина".

Созданная в 2010 году как дочерняя компания "Мегаполис-Украина" российского холдинга "Мегаполис", "Тедис" быстро подмяла под себя розничный рынок сигарет и в 2016 году формально перестала быть российской. На деле же компания имеет непрозрачную структуру собственности, может быть замешана в картельном сговоре, выводе средств в офшоры и уклонении от налогов. А ее создатель Игорь Кесаев владеет предприятиями российского ВПК, продукция которых убивает жителей Украины.

На этот раз под прицел нашего внимания попали производители сигарет. В Украине 90% табачного производства контролируется всемирными западными брендами – "Бритиш Америкен Тобакко" (Прилуцкая табачная фабрика), "Империал Тобакко" (Киевская табачная фабрика), Джей Ти Интернешнл (Кременчугская табачная фабрика) и Филипп Моррис (Харьковская табачная фабрика).

Каждая 14-я гривна бюджета – табачная

Исследования компании "Кантар" показали, что в Украине совокупный объем легального производства сигарет в 2021 году составлял порядка 60 миллиардов сигарет.

По данным, прозвучавшим в ходе пресс-конференции западных производителей сигарет, помимо этого более 7 миллиардов сигарет производятся нелегально, что позволяет им занимать до 18% внутреннего украинского рынка. Все это ведет к тому, что государственный бюджет Украины недополучает порядка 14,4 млрд грн в год.

В то же время легальные производители сигарет в 2020 году заплатили в госказну 65 миллиардов гривен налогов или примерно 7% от его доходов. Правда при этом на своей пресс-конференции посвященной борьбе с нелегальным выпуском сигарет производители просили это налоговое бремя уменьшить, в частности, снизить темпы роста акцизов с 20% до 10% в год, и 3 года не поднимать акциз на табак для нагревания.

Взамен табачники обещали 6 млрд грн инвестиций и порядка 4 млрд грн поступлений от налога на добавленную стоимость.

Десятки миллиардов гривен в казну от курильщиков

Надо сказать, что говоря о каждой 14-й гривне доходов госбюджета от табачников, производители сигарет, мягко говоря, лукавят.

Действительно, согласно рейтингу крупнейших налогоплательщиков Украины-2020 в Топ-15 налогоплательщиков насчитывается сразу 5 табачных компаний. Но какие налоги на самом деле платят эти фирмы?

Возьмем для примера "Филипп Морис Украина" — №4 в этом списке налогоплательщиков. Компания заплатила в 2020 году 18,387 млрд грн налогов. Однако если посмотреть на то, какие налоги входят в эту сумму окажется, что 17,63 млрд грн приходятся на НДС и акциз, то есть налоги, которые вкладываются в цену каждой сигаретной пачки. Иначе говоря, эти 17,63 млрд грн заплатил не "Филипп Морис Украина", а украинские курильщики уже фактом покупки ими легальной пачки сигарет.

Для №5 этого рейтинга "ОАО-Прилуки" соотношение еще более значительное – 16,25 млрд грн акциза и НДС на 16,534 млрд грн уплаченных налогов.

Аналогичная картина и у других табачных компаний, у которых свыше 90% уплаченных налогов приходятся именно на НДС и акцизы, которые платят из своего кармана украинские курильщики. То есть особых "заслуг" в таких высоких платежах в государственную казну у табачных компаний в общем-то нет, скорее это результат сознательности украинцев, предпочитающих покупать более дорогие, но легальные сигареты.

Прибыли нет — работают "за еду"

Неписанным правилом, помогающим определить, использует ли компания схемы по минимизации налогов, является уплаченный ею налог на прибыль, и есть ли собственно эта прибыль.

И тут надо сказать дела с западными табачными корпорациями обстоят не лучшим образом.

Так, "Филипп Морис Украина" при доходе в 2016 году в 22,922 млрд грн заплатила налога на прибыль 23,094 млн грн, причем это было еще "по-честному".

Так, из доходов в "Бритиш Американ Тобакко" — 6,798 млрд грн, "Джей Ти Интернешнл" — 14,362 млрд грн и "Империал Тобако" — 8,839 млрд грн, налога на прибыль все три компании не заплатили вовсе, формально отчитавшись об убытках или работе "в ноль" — ни убытка, ни прибыли.

Подобная отчетность понятное дело раздражала государственные органы и политиков.

Так, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Андрей Холодов 1 июня 2020 года заявил, что табачные компании за 2019 год вывели из Украины 3 миллиарда гривен по разным схемам налоговой минимизации вплоть до благотворительной помощи, в США, рф и Швейцарию.

"Для этого используются схемы вывода через роялти, проценты и заказы услуг за границей", — приводили СМИ слова нардепа, выступившего инициатором создания Временной следственной комиссии по расследованию фактов уклонения от уплаты налогов производителями сигарет.

Очевидно, этот публичный диалог между властью и производителями возымел действие, во всяком случае в 2020 году все 4 табачные фирмы отчитались о выплате налога на прибыль: "Филипп Морис Украина" — 678,354 млн грн, "Бритиш Американ Тобакко" — 248,9 млн грн, "Джей Ти Интернешнл" — 161,275 млн грн и "Империал Тобако" — 76,912 млн грн.

Свои люди в налоговой – как табачники уклоняются от налогов

О том, как западные табачные производители, возможно, уклоняются от налоговых платежей в Украине можно понять из уголовных производств, которые расследуются в их отношении отечественными правоохранителями.

Так, по версии следствия, в ноябре 2017 года должные лица Одесской таможни внесли в налоговую базу данные об экспорте "Империал Тобакко Продакш Украина" 5,83 млн сигарет, что привело к уклонению компании от уплаты НДС в размере 3,5 млн грн.

Компания же "Филипп Моррис Украина" фигурирует в расследовании Государственного бюро расследований, которое считает, что должностные лица таможни в Харьковской области способствовали в уклонении компании от уплаты налогов на сумму в 445,124 млн грн.

Впрочем, в обоих случаях речь идет о версиях следствия и дела не завершились никаким обвинительным приговором.

Связи с россией – от монополии до благотворительности

Любопытно, что несмотря на санкции, введенные против россии еще в 2014 году за оккупацию Крыма, западные табачные компании-производители активно сотрудничали с компаниями агрессора.

Более того, когда в 2019 году введя максимальную торговую наценку Верховная Рада пыталась ограничить монополию все той же "Тедис Украина", табачные компании фактически выступили на стороне "Тедиса", пригрозив остановить производство. Последнего путем переговоров с властью и лично президентом Владимиром Зеленским удалось избежать, но интересы "Тедиса", о связях создателя которого с ФСБ мы рассказывали ранее, для западных табачных фирм оказались ближе.

Такая "забота" объяснялась просто – именно западные компании способствовали созданию условий для монополизации "Тедисом" реализации сигарет в Украине. Во всяком случае так считает Антимонопольный комитет Украины, когда осенью наложил на производителей и "Тедис" рекордный штраф за картельный сговор в размере 6,5 млрд грн. И хотя львиная доля штрафа пришлись на "Тедис" (3,4 млрд), более 3 млрд должны были заплатить западные табачные компании.

"Тедис-Украина" почему-то всегда стоит рядом с западными компаниями, очевидно их это устраивает

Также популярной схемой вывода средств в пользу российского бизнеса западных компаний были благотворительные взносы, о которых упоминал нардеп Андрей Холодов. Так, "Джей Ти Интернешнл" в 2016 году перевело на фирму "LLC PETRO" 2 млн грн, в 2017 — 1,6 млн, 2018 — 1,3 млн, а в 2019 — 460 тыс. грн.

Согласно данным российских СМИ ООО "Петро" является одним из табачных производств "Джей Ти Интернешнл" с объемом производства в 2021 году около 57 миллиардов российских рублей или порядка 23 миллиардов гривен так что вряд ли нуждается в благотворительности.

Как видим, участники табачного рынка (производители и дистрибьюторы) активно сотрудничают между собой, несмотря на войну и желания властей поумерить их аппетиты. Из последнего есть интересный момент: уходящий с российского табачного рынка британский табачный дистрибьютор Imperial Brands (ТМ Winston, West, Davidoff и другие) передал управление фирме "Сигарный дом "Фортуна" ("СДФ"). Последняя, по данным СМИ, принадлежит все тому же российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, стоявшему у истоков создания "Тедис Украина" и чей завод имени Дегтярева создает оружие для российской армии. Так сказать "just business".