“Табачный барон” Игорь Кесаев подминает под себя российский рынок: как он связан с Украиной

Оружейный и табачный барон Игорь Кесаев купил британского дистрибьютора сигарет работавшего в россии

На фоне усиления санкций против рф британский табачный Imperial Brands (Winston, West, Davidoff и другие) прекращает деятельность в России.

Как пишет The Moscow Post, управление Imperial Brands на территории России будет передано фирме "Сигарный дом "Фортуна" ("СДФ"), которое по данным СМИ принадлежит российскому миллиардеру Игорю Кесаеву и скрывающемуся в Израиле экс-министру энергетики Украины Эдуарду Ставицкому.

Как пишут журналисты, "СДФ" почти поровну принадлежат Кесаеву через фирму "Мегаполис" и Эдуарду Ставицкому через кипрские фирмы "Бивиджи сигар хаус фортуна лтд" и "SYKON HOLDINGS LTD".

Таким образом Игорь Кесаев еще больше усилит свое присутствие на табачном рынке рф, на котором ему пришлось сосредоточиться после того, как в 2016 году он формально покинул украинский розничный рынок сигарет. Предприниматель стоял у истоков создания в 2010 году компании "Мегаполис-Украина", быстро подмявшей под себя порядка 80% розничного рынка сигарет.

С оккупацией Крыма россией, позиции Кесаева стали слабеть и в 2016 году он формально вышел из состава компании, которая к тому времени была переименована в "Тедис-Украина" и контролировала "всего" 60% розничного табачного рынка Украины.

Тем не менее, как выяснил в своем расследовании "Телеграф", компания "Тедис-Украина", возможно, уклоняется от уплаты налогов путем "налогового кредита" и занижения собственной прибыли.

Затем вероятнее всего деньги выводятся в офшорную зону Кипра, в которой зарегистрированы 4 компании, являющиеся формальными владельцами "Тедиса". Причем 97,61% акций фирмы принадлежит "Мегаполис Юкрейн Инвестментс Лимитед", формальным владельцем которой является одесский бизнесмен Борис Кауфман.

Однако не исключено, что ее совладельцем продолжает оставаться Игорь Кесаев, выводящий через фирму деньги в россию, где они могут направляться на производство оружия на заводе имени Дегтярева. Продукция этого завода используется войсками РФ в ходе боевых действий в Украине. Владелец — все тот же Кесаев.