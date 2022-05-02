"Тютюновий барон" Ігор Кесаєв підминає під себе російський ринок: як він пов’язаний з Україною

Збройовий та тютюновий барон Ігор Кесаєв купив британського дистриб’ютора сигарет, який працював у Росії

На тлі посилення санкцій проти Росії британський тютюновий Imperial Brands (Winston, West, Davidoff та інші) припиняє діяльність у Росії.

Як пише The Moscow Post, управління Imperial Brands на території Росії буде передано фірмі "Цигарний дім "Фортуна" ("СДФ"), яке за даними ЗМІ належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву і екс-міністру енергетики України Едуарду Ставицькому, який ховається в Ізраїлі.

Як пишуть журналісти, "СДФ" майже порівну належать Кесаєву через фірму "Мегаполіс" та Едуарду Ставицькому через кіпрські фірми "Бівіджі сигар хаус фортуна лтд" та "SYKON HOLDINGS LTD".

Таким чином, Ігор Кесаєв ще більше посилить свою присутність на тютюновому ринку Росії, на якому йому довелося зосередитися після того, як у 2016 році він формально залишив український роздрібний ринок сигарет. Підприємець стояв біля джерел створення в 2010 році компанії "Мегаполіс-Україна", що швидко підім’яло під себе близько 80% роздрібного ринку сигарет.

З окупацією Криму росією позиції Кесаєва стали слабшати і в 2016 році він формально вийшов зі складу компанії, яка на той час була перейменована на "Тедіс-Україна" і контролювала "всього" 60% роздрібного тютюнового ринку України.

Проте, як з’ясував у своєму розслідуванні "Телеграф", компанія "Тедіс-Україна", можливо, ухиляється від сплати податків шляхом "податкового кредиту" та заниження власного прибутку.

Потім найімовірніше гроші виводяться в офшорну зону Кіпру, в якій зареєстровані 4 компанії, які є формальними власниками "Тедісу". Причому 97,61% акцій фірми належить Мегаполіс Юкрейн Інвестментс Лімітед, формальним власником якої є одеський бізнесмен Борис Кауфман.

Проте не виключено, що її співвласником продовжує залишатися Ігор Кесаєв, який через фірму виводить гроші в росію, де вони можуть cпрямовуватися на виробництво зброї на заводі імені Дегтярьова. Продукція цього заводу використовується військами РФ під час бойових дій України. Власник — той самий Кесаєв.