Деньги украинцев - на нужды ФСБ: как табачный рынок годами финансировал "общак" силовиков Путина

Десятки миллиардов гривен ежегодно - какую дань платят курящие украинцы на свое убийство в пользу ФСБ

Пока российская армия по указке из Кремля пытается уничтожить Украину, миллионы украинцев, возможно не вполне сознательно, ежедневно ей в этом помогают.

"Телеграф" разбирался, как в мирное время пагубная привычка курения, в военное время превратилась в смертельно опасную для украинцев.

Доходы табачного рынка — 150 миллиардов в год

Согласно данным, озвученным производителями в Украине в декабре 2021 года, в стране производилось порядка 60 миллиардов сигарет ежегодно, или примерно по 1500 сигарет на каждого украинца. Конечно, частично произведенное направляется на экспорт, но вместе с тем порядка 7,5 миллиардов сигарет производятся нелегально.

При среднем курении 1 пачки сигарет в день и ее стоимости около 50 гривен в довоенное время, украинец в год тратил на эту пагубную привычку более 21 тысячи гривен. С учетом данных Госстата о том, что число курящих в стране превышает 7 миллионов человек, годовой объем внутреннего табачного рынка составляет порядка 150 миллиардов гривен. Учитывая такой солидный масштаб, "Телеграф" решил изучить отечественный табачный рынок и нашел там много интересного.

Как деньги украинских курильщиков уходили в "общак" ФСБ

Основные игроки на табачном рынке Украины определились давно и до войны их можно было разбить на три неравнозначные группы:

национальные производители, представлены по сути одним предприятием — Львовской табачной фабрикой, занимающей всего около 12% рынка легального производства сигарет;

международные табачные корпорации в лице Бритиш Америкен Тобакко (Прилуцкая табачная фабрика), Империал Тобако (Киевская табачная фабрика), Джей Ти Интернешнл (Кременчугская табачная фабрика) и Филипп Моррис (Харьковская табачная фабрика) на долю которых приходилось не менее 80% легального производства сигарет;

ООО "Тедис-Украина" — компания с российскими корнями, которая занимается оптовой торговлей сигаретами, продавая товар в бОльшую часть розничных точек по всей стране.

Несомненно, наиболее выгодные позиции во всем табачном бизнесе Украины занимает ООО "Тедис-Украина". Для получения прибыли компании достаточно перепродавать произведенные сигареты в 50 тысяч розничных точек (из примерно 80 тысяч, существующих в Украине).

Как говорят участники рынка, до 40% своих оптовых продаж розничным продавцам "Тедис-Украина" якобы осуществляет за наличный расчет, что может позволять скрывать реальные доходы. То есть компания, не занимаясь производственным трудом, просто продает табачные изделия, произведенные западными корпорациями, перемещая сигареты от производителя на свои склады, а затем розничным продавцам.

Поскольку "Тедис-Украина" является официальным дистрибьютором всех импортных (то есть, кроме львовской фабрики) ТМ сигарет, производимых в Украине, она также может диктовать свои условия розничным продавцам. Проще говоря, статус посредника, поставляющего сигареты в 60% розничных точек Украины позволяет зарабатывать огромные барыши и в условиях фактической монополии "давить" на розничных продавцов.

По данным издания "Бизнес Цензор", по итогам 2020 года "Тедис-Украина" смогла получить доход в 54,85 млрд грн, правда чистая прибыль при этом составила всего 244,5 млн грн, что позволяет подозревать компанию в минимизации налоговых платежей.

Компания контролирует больше половины розничного рынка сигарет в Украине

Мы решили копнуть чуть глубже, чтобы понять: каким образом эта компания смогла заполучить такую большую часть рынка и увидели, что за истоками ее создания стоял российский бизнесмен, тесно связанный с ФСБ и владеющий двумя предприятиями по производству оружия для армии РФ.

Детище Виктора Януковича и Игоря Кесаева

История "Тедис-Украина", как ни странно, началась не в Украине, а в России, когда в 1991 году уроженец Северной Осетии Игорь Кесаев учредил фирму "Меркурий", которая позднее выросла в целую группу компаний. Ее составной частью стала фирма "Мегаполис", созданная в 1998 году для торговли табачными изделиями.

В ноябре 2010 года украинская дочка компании — "Мегаполис-Украина" приобрела ООО "Вест-Тобакко-Групп" (ВТГ) и "Подилля-Тютюн", занимавшиеся производством и продажей табачных изделий. "Входной билет" российской компании был выписан Антимонопольным комитетом Украины во времена президентства Виктора Януковича.

Как писала в свое время "Экономическая правда", свое вхождение на табачный рынок Украины "Мегаполис" совершил при помощи больших денег и высокого покровительства. В роли последнего звучала фамилия кума Владимира Путина — Виктора Медведчука, ныне подозреваемого в госизмене и задержанного СБУ 12 апреля при попытке бежать из Украины.

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В дальнейшем как писали "Наши гроши", компания получала "зеленый свет" на все свои покупки, так что к 2014 году тогда еще "Мегаполис-Украина", уже считалась монополистом на рынке оптовой торговли сигаретами в Украине. Поговаривают, что часть розничных игроков якобы заставляли продавать свои точки и компании в руки как раз таки структур Кесаева, что и позволило укрупнить свои активы. Официально подтвердить эту информацию, учитывая отсутствие уголовных дел за рейдерство, естественно, невозможно.

Как Игорь Кесаев связан с ФСБ?

Но почему Игорь Кесаев так легко получал разрешения на бизнес в Украине? Такой вопрос наверняка приходил участникам рынка давно, и ответ на него со временем нашелся только один – тесная связь бизнесмена с ФСБ России.

Игорь Кесаев

Еще в 2003 году группа компаний Кесаева "Меркурий" учредила некоммерческий фонд "Монолит", который поставил своей целью "поддержку экономических, медицинских, социальных и культурных потребностей остронуждающихся сотрудников ФСБ, в том числе уволенных в запас и членов их семей".

Как писала российская "Новая газета" еще в 2011 году, на помощь направлялись миллионы долларов, а местом последующего трудоустройство для многих экс-сотрудников ФСБ стали структуры Игоря Кесаева.

Пожалуй, наиболее важным из них на первом этапе существования "Монолита был Виктор Патрушев, член совета директоров санатория имени Фрунзе (Сочи), всего-навсего брат экс-главы ФСБ в 1999-2008 годах Николая Патрушева (сейчас секретарь Совбеза РФ).

Николай Патрушев - один из "ястребов" режима Владимира Путина

По данным российских СМИ, безопасностью в "Меркурии" в 2020 году заведовал Владимир Анисимов, также всего-навсего заместитель директора ФСБ, все того же Патрушева, в 2002-2005 годах.

Все это позволило российским журналистам говорить о том, что "Монолит" является неким "общаком ФСБ" и заодно почетной "пенсией" для нужных людей.

В 2015 годах расследование "Новой газеты" выявило факт кражи элитной земли в деревне Калчуга в Одинцовском районе Московской области. Расположенный на земельном участке детский оздоровительный лагерь для сотрудников еще КГБ, был ликвидирован, а земля поделена между генералами ФСБ по 18-20 "соток" каждому под дачное строительство.

Позднее эта земля, в среднем по 2 миллиона долларов за каждый участок, была приобретена Александром Кобзевым и Фатимой Бираговой, работавших в группе компаний "Меркурий" Игоря Кесаева.

Очевидно, по "рекомендации" Лубянки, оригинал материала был удален с сайта "Новой газеты", но найти его на других источниках не составляет труда.

Как бы то ни было, пытаясь избавиться от своего российского шлейфа, в 2016 году компания "Мегаполис-Украина" сперва провела ребрендинг и стала называться "Тедис-Украина", а в 2017-м даже неожиданно сменила владельца.

Разумеется, в одном материале невозможно отразить всю сложность отношений на украинском табачном рынке и роли "Тедис-Украина" на нем. По этой причине "Телеграф" намерен продолжить раскрывать эту тему в последующих публикациях.

Здесь и вопрос структуры собственности компании, которая сейчас принадлежит 4 кипрским офшорным компаниям (причем основным ее владельцем числится "Мегаполис Юкрейн Инвестментс Лимитед", а главным бенефициаром одесский бизнесмен Борис Кауфман).

Интересно также, каким образом и сколько денег годами выводилось из Украины в РФ на нужды российского бюджета и выводится в офшоры сейчас, вместо уплаты налогов в нашей стране.

Также возникают вопросы оружейного бизнеса прародителя "Мегаполиса-Украина", а ныне "Тедис-Украина" — Игоря Кесаева. Он является владельцем двух предприятий ВПК в РФ, чья продукция сейчас стреляет в Украине и убивает наших сограждан. Речь идет о Ковровском механическом заводе и заводе имени Дегтярева, которые производят оружие для армии оккупанта.

Разберем мы и вопросы возможной помощи со стороны государства или его отдельных представителей в монополизации "Тедисом" табачного рынка страны.