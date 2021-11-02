Траты курильщиков на сигареты сопоставимы с размерами пенсий в Украине (инфографика)

Курение сказывается не только на здоровье, но и на состоянии кошелька украинцев.

В мире курит каждый седьмой житель планеты. Из более чем семи миллиардов населения эта пагубная привычка есть у 1,14 млрд человек.

Об этом свидетельствуют данные исследования The Lancet.

"Телеграф" подсчитал, сколько тратят на сигареты украинцы. Согласно статистике в среднем эта цифра достигает 15% годового дохода и превышает 21 тысячу гривен за год.

При ежедневном курении по пачке в день среднестатистический украинец на сигареты тратит сумму, которую можно сравнить с 11 минимальными пенсиями или девятью прожиточными минимумами. За эти деньги можно приобрести 40 продуктовых наборов.

Траты на сигареты сравнимы с доходами пенсионеров

Ранее "Телеграф" сообщал, что отказ от курения наряду с приобретением других полезных привычек, таких как употребление фруктов и овощей, способен продлить жизнь человека. Благотворно влияет отказ от сигарет и на психическое здоровье человека.

Также сообщалось, что курение назвали фактором риска при коронавирусе — шанс попасть в реанимацию или умереть от ковида выше даже у тех, кто уже отказался от зависимости.