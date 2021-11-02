Витрати курців на цигарки можна порівняти з розмірами пенсій в Україні (інфографіка)

Куріння позначається не лише на здоров’ї, а й на стані гаманця українців.

У світі палить кожен сьомий житель планети. З понад семи мільярдів населення цю згубну звичку має 1,14 млрд осіб.

Про це свідчать дані дослідження The Lancet.

"Телеграф" підрахував, скільки витрачають на цигарки українці. Згідно зі статистикою, в середньому ця цифра досягає 15% річного доходу і перевищує 21 тисячу гривень за рік.

При щоденному курінні по пачці на день середньостатистичний українець на цигарки витрачає суму, яку можна порівняти з 11 мінімальними пенсіями чи дев’ятьма прожитковими мінімумами. За ці гроші можна придбати 40 продуктових наборів.

Витрати на цигарки можна порівняти з доходами пенсіонерів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відмова від куріння поряд з придбанням інших корисних звичок, таких як вживання фруктів та овочів, здатна продовжити життя людини. Цілюще впливає відмова від сигарет і психічне здоров’я людини.

Також повідомлялося, що куріння назвали фактором ризику при коронавірусі — шанс потрапити в реанімацію або померти від ковіду вищий навіть у тих, хто вже відмовився від залежності.