День психічного здоров’я: дата і історія свята
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В Україні Всесвітній день психічного здоров’я відзначають з 1992 року
У неділю, 10 жовтня, щорічно у всьому світі відзначається День психічного здоров’я. Свято започатковане в 1992 році з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health), всесвітньої організації психічного здоров’я, члени і представники якої знаходяться більш ніж в 150 країнах.
У цей день по всьому світу проходять численні акції, щоб привернути увагу до психічних захворювань і їх основних наслідків для життя людей в усьому світі. У деяких країнах цей день є частиною тижня підвищення обізнаності, наприклад Тиждень психічного здоров’я в Австралії. Аж до 1994 року у цього дня не було конкретної теми, крім загальної пропаганди психічного здоров’я та освіти громадськості.
Темою цього року є "Психічне здоров’я у нерівному світі". Нерівність через расову та етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність позначається на психічному здоров’ї людей.
5 корисних звичок для здорової психіки і поліпшення психічного здоров’я
- Здоровий сон, режим дня і відпочинок.
- Відмова від шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем, соцмережами в режимі 24/7).
- Фізична активність і активність протягом дня.
- Збалансоване харчування.
- Турбота про себе і не ігнорування причин поганого самопочуття і стресу.
"Телеграф" бажає своїм читачам бути здоровими, берегти нерви, уникати стресів, щоб кожен новий день приносив вам лише позитивні новини.
Картинки і листівки з Днем психічного здоров’я
Раніше психолог Олена Адамова розповіла "Телеграфу", чим небезпечна осіння депресія і як з нею можна впоратися.
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