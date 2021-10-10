День психічного здоров’я: дата і історія свята

В Україні Всесвітній день психічного здоров’я відзначають з 1992 року

У неділю, 10 жовтня, щорічно у всьому світі відзначається День психічного здоров’я. Свято започатковане в 1992 році з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health), всесвітньої організації психічного здоров’я, члени і представники якої знаходяться більш ніж в 150 країнах.

У цей день по всьому світу проходять численні акції, щоб привернути увагу до психічних захворювань і їх основних наслідків для життя людей в усьому світі. У деяких країнах цей день є частиною тижня підвищення обізнаності, наприклад Тиждень психічного здоров’я в Австралії. Аж до 1994 року у цього дня не було конкретної теми, крім загальної пропаганди психічного здоров’я та освіти громадськості.

Темою цього року є "Психічне здоров’я у нерівному світі". Нерівність через расову та етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність позначається на психічному здоров’ї людей.

5 корисних звичок для здорової психіки і поліпшення психічного здоров’я

Здоровий сон, режим дня і відпочинок.

Відмова від шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем, соцмережами в режимі 24/7).

Фізична активність і активність протягом дня.

Збалансоване харчування.

Турбота про себе і не ігнорування причин поганого самопочуття і стресу.

"Телеграф" бажає своїм читачам бути здоровими, берегти нерви, уникати стресів, щоб кожен новий день приносив вам лише позитивні новини.

Картинки і листівки з Днем психічного здоров’я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

Картинки до Дня психічного здоров'я

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