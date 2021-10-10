Яке свято 10 жовтня: народні прикмети і заборони
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У цей день бджолярі закінчували приготування до зими
У неділю, 10 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Саватія Соловецького, якого в народі прозвали Бджоляром.
Святий Саватій був ченцем в Кирило-Білоєзерській обителі (чоловічий монастир в м Кирилов, Росія) в кінці XIV століття. Виділявся він смиренням і беззаперечним послухом. Пізніше Саватій пішов на острів Валаам, а після — на Соловецький острів. Там святий поставив хрест і келію. Після його смерті на острові побудували монастир на честь святого.
На Русі святого Саватія вважали покровителем бджіл. Говорили, що Саватій Бджоляр закриває всі вулики на зиму, тому в цей день бджолярі прагнули закінчити всі приготування до зими, наприклад, прибирали в бджоляник останні вулики (утеплене приміщення для зимівлі бджіл). Господині пекли на Саватія страви з додаванням меду, які з’їдали всією сім’єю на сніданок.
10 жовтня в світі відзначаються Всесвітній день психічного здоров’я. В Україні святкують День художника, День працівників санітарно-епідеміологічної служби та День працівників стандартизації та метрології України.
Народні прикмети 10 жовтня
- Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.
- Суха погода — зима пізно настане.
- Хмари пливуть з півдня — до негоди, з півночі — до сонячної погоди.
- Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику, зима буде теплою.
Крім бджільництва, в цей день не можна більше нічим займатися, так як вважається гріхом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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