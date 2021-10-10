Яке свято 10 жовтня: народні прикмети і заборони

У цей день бджолярі закінчували приготування до зими

У неділю, 10 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Саватія Соловецького, якого в народі прозвали Бджоляром.

Святий Саватій був ченцем в Кирило-Білоєзерській обителі (чоловічий монастир в м Кирилов, Росія) в кінці XIV століття. Виділявся він смиренням і беззаперечним послухом. Пізніше Саватій пішов на острів Валаам, а після — на Соловецький острів. Там святий поставив хрест і келію. Після його смерті на острові побудували монастир на честь святого.

На іконі зображений Саватій Соловецький

На Русі святого Саватія вважали покровителем бджіл. Говорили, що Саватій Бджоляр закриває всі вулики на зиму, тому в цей день бджолярі прагнули закінчити всі приготування до зими, наприклад, прибирали в бджоляник останні вулики (утеплене приміщення для зимівлі бджіл). Господині пекли на Саватія страви з додаванням меду, які з’їдали всією сім’єю на сніданок.

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10 жовтня в світі відзначаються Всесвітній день психічного здоров’я. В Україні святкують День художника, День працівників санітарно-епідеміологічної служби та День працівників стандартизації та метрології України.

Народні прикмети 10 жовтня

Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.

Суха погода — зима пізно настане.

Хмари пливуть з півдня — до негоди, з півночі — до сонячної погоди.

Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику, зима буде теплою.

Крім бджільництва, в цей день не можна більше нічим займатися, так як вважається гріхом.

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