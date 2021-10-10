День психического здоровья: дата и история праздника
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В Украине Всемирный день психического здоровья отмечают с 1992 года
В воскресенье, 10 октября, ежегодно во всем мире отмечается День психического здоровья. Праздник основан в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), глобальной организации психического здоровья, члены и представители которой находятся более чем в 150 странах.
В этот день по всему миру проходят многочисленные акции, чтобы привлечь внимание к психическим заболеваниям и их основным последствиям для жизни людей во всем мире. В некоторых странах этот день является частью недели повышения осведомленности, например Неделя психического здоровья в Австралии. Вплоть до 1994 года у этого дня не было конкретной темы, кроме общей пропаганды психического здоровья и просвещения общественности.
Темой этого года является "Психическое здоровье в неравном мире". Неравенство из-за расовой и этнической принадлежности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности сказывается на психическом здоровье людей.
5 полезных привычек для здоровой психики и улучшение психического здоровья
- Здоровый сон, режим дня и отдых.
- Отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, сетями в режиме 24/7).
- Физическая активность и активность в течение дня.
- Сбалансированное питание.
- Забота о себе и не игнорирование причин плохого самочувствия и стресса.
"Телеграф" желает своим читателям быть здоровыми, беречь нервы, избегать стрессов, чтобы каждый новый день приносил вам только позитивные новости.
Картинки и открытки с Днем психического здоровья
Ранее психолог Елена Адамова рассказала "Телеграфу", чем опасна осенняя депрессия и как с ней можно справиться.
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