День психического здоровья: дата и история праздника

В Украине Всемирный день психического здоровья отмечают с 1992 года

В воскресенье, 10 октября, ежегодно во всем мире отмечается День психического здоровья. Праздник основан в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), глобальной организации психического здоровья, члены и представители которой находятся более чем в 150 странах.

В этот день по всему миру проходят многочисленные акции, чтобы привлечь внимание к психическим заболеваниям и их основным последствиям для жизни людей во всем мире. В некоторых странах этот день является частью недели повышения осведомленности, например Неделя психического здоровья в Австралии. Вплоть до 1994 года у этого дня не было конкретной темы, кроме общей пропаганды психического здоровья и просвещения общественности.

Темой этого года является "Психическое здоровье в неравном мире". Неравенство из-за расовой и этнической принадлежности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности сказывается на психическом здоровье людей.

5 полезных привычек для здоровой психики и улучшение психического здоровья

Здоровый сон, режим дня и отдых.

Отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, сетями в режиме 24/7).

Физическая активность и активность в течение дня.

Сбалансированное питание.

Забота о себе и не игнорирование причин плохого самочувствия и стресса.

"Телеграф" желает своим читателям быть здоровыми, беречь нервы, избегать стрессов, чтобы каждый новый день приносил вам только позитивные новости.

Картинки и открытки с Днем психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

Картинки ко Дню психического здоровья

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