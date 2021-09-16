Осенняя депрессия: психолог назвала ее признаки и рассказала, как победить

Психолог пояснила, что поможет справиться с депрессией осенью

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что порядка 280 миллионов человек в мире страдают депрессией. Часто это заболевание ведет к суициду. Насколько опасна осенняя депрессия и как справиться с этой серьезной болезнью? "Телеграф" узнал ответы на эти вопросы у психолога Елены Адаменко.

С медицинской точки зрения, поясняет психолог, все хронические заболевания обостряются весной и осенью. Это нормальное течение хронических заболеваний, носящих органический характер.

"Почему обостряется осенью? Потому что летом – витамин D, солнце, благоприятное действие ультрафиолета на психику человека, выше социальная активность. Последнее, кстати, особенно ухудшилось в период карантина. Ряд медиков предполагает, что депрессии очень сильно способствует изоляция, подавляя психическое состояние человека", — рассказала эксперт.

Кроме того, осень – эпидемиологический сезон. А если у человека обостряются другие заболевания, то он болеет и чувствует себя несчастным.

"Это как замкнутый круг, — отмечает Адамова. — С точки зрения психосоматики, чем более несчастными мы себя чувствуем – тем больше мы болеем. А чем больше мы болеем – тем больше мы несчастны. Тяжело быть счастливым, если у тебя болеет тело. А тело болеет, когда болеет душа".

Какие симптомы могут указывать на депрессию

Депрессия может носить ситуативный (то есть это краткосрочная депрессия, которая спровоцирована определенным стрессом) или органический характер. В последнем случае человек нуждается в медикаментозной поддержке и не справится с болезнью без помощи психотерапевта, психиатра или невропатолога.

"Это не про хандру, это серьезное заболевание, которое очень часто заканчивается суицидами. Поэтому оно максимально опасно", — подчеркивает психолог.

На депрессию органического происхождения могут указывать такие признаки:

особо опущенные уголки глаз, губ и восковая маска на лице, которую моментально считывает специалист (тот же невропатолог или психотерапевт);

нежелание просыпаться утром и вставать с кровати – причем не разовое, а системное;

сниженное либидо;

отсутствие реакции на шутки;

сниженные вкусовые и обонятельные возможности;

незначительное повышения настроения к вечеру;

бессонница ночью и сонливое состояние в течение дня;

апатия ко всему.

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По сути, организм человека переходит в максимальный энергосберегающий режим. При наличии вышеперечисленных признаков эксперт рекомендует обратиться за помощью специалиста, чтобы тот назначил необходимое медикаментозное лечение.

Как избавиться от осенней хандры

Если вам грустно, вы хандрите и у вас плохое настроение, то психолог рекомендует максимально переключаться на физическую активность и разнообразить повседневность приятными мелочами. Для этого вам нужно:

заняться любимым видом спорта и уделять время физическим занятиям;

есть полезные разноцветные фрукты и овощи;

ограничить употребление кофеина и чая вечером;

гармонизировать свой сон и ложиться спать за два часа до полуночи, чтобы вырабатывался меланин;

просыпаться рано;

совершать пешие прогулки;

общаться с природой, животными и любимыми людьми;

надевать одежду ярких цветов;

насытить жизнь интересными занятиями – это могут быть, к примеру, рисование, пение, танцы.

"То есть делать все для того, чтобы увеличивать содержание серотонина в крови, — резюмирует Адаменко. – Поскольку даже прогрессивные антидепрессанты делают захват серотонина. Но проблема этих препаратов в том, что человек их пьет, а потом – не может сам вырабатывать это вещество".

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