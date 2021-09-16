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Осенняя депрессия: психолог назвала ее признаки и рассказала, как победить

Автор
Таисия Ерохина
Дата публикации
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Иллюстративное фото Новость обновлена 16 сентября 2021, 10:54
Иллюстративное фото

Психолог пояснила, что поможет справиться с депрессией осенью

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что порядка 280 миллионов человек в мире страдают депрессией. Часто это заболевание ведет к суициду. Насколько опасна осенняя депрессия и как справиться с этой серьезной болезнью? "Телеграф" узнал ответы на эти вопросы у психолога Елены Адаменко.

С медицинской точки зрения, поясняет психолог, все хронические заболевания обостряются весной и осенью. Это нормальное течение хронических заболеваний, носящих органический характер.

"Почему обостряется осенью? Потому что летом – витамин D, солнце, благоприятное действие ультрафиолета на психику человека, выше социальная активность. Последнее, кстати, особенно ухудшилось в период карантина. Ряд медиков предполагает, что депрессии очень сильно способствует изоляция, подавляя психическое состояние человека", — рассказала эксперт.

Кроме того, осень – эпидемиологический сезон. А если у человека обостряются другие заболевания, то он болеет и чувствует себя несчастным.

"Это как замкнутый круг, — отмечает Адамова. — С точки зрения психосоматики, чем более несчастными мы себя чувствуем – тем больше мы болеем. А чем больше мы болеем – тем больше мы несчастны. Тяжело быть счастливым, если у тебя болеет тело. А тело болеет, когда болеет душа".

Какие симптомы могут указывать на депрессию

Депрессия может носить ситуативный (то есть это краткосрочная депрессия, которая спровоцирована определенным стрессом) или органический характер. В последнем случае человек нуждается в медикаментозной поддержке и не справится с болезнью без помощи психотерапевта, психиатра или невропатолога.

"Это не про хандру, это серьезное заболевание, которое очень часто заканчивается суицидами. Поэтому оно максимально опасно", — подчеркивает психолог.

На депрессию органического происхождения могут указывать такие признаки:

  • особо опущенные уголки глаз, губ и восковая маска на лице, которую моментально считывает специалист (тот же невропатолог или психотерапевт);
  • нежелание просыпаться утром и вставать с кровати – причем не разовое, а системное;
  • сниженное либидо;
  • отсутствие реакции на шутки;
  • сниженные вкусовые и обонятельные возможности;
  • незначительное повышения настроения к вечеру;
  • бессонница ночью и сонливое состояние в течение дня;
  • апатия ко всему.

По сути, организм человека переходит в максимальный энергосберегающий режим. При наличии вышеперечисленных признаков эксперт рекомендует обратиться за помощью специалиста, чтобы тот назначил необходимое медикаментозное лечение.

Как избавиться от осенней хандры

Если вам грустно, вы хандрите и у вас плохое настроение, то психолог рекомендует максимально переключаться на физическую активность и разнообразить повседневность приятными мелочами. Для этого вам нужно:

  • заняться любимым видом спорта и уделять время физическим занятиям;
  • есть полезные разноцветные фрукты и овощи;
  • ограничить употребление кофеина и чая вечером;
  • гармонизировать свой сон и ложиться спать за два часа до полуночи, чтобы вырабатывался меланин;
  • просыпаться рано;
  • совершать пешие прогулки;
  • общаться с природой, животными и любимыми людьми;
  • надевать одежду ярких цветов;
  • насытить жизнь интересными занятиями – это могут быть, к примеру, рисование, пение, танцы.

"То есть делать все для того, чтобы увеличивать содержание серотонина в крови, — резюмирует Адаменко. – Поскольку даже прогрессивные антидепрессанты делают захват серотонина. Но проблема этих препаратов в том, что человек их пьет, а потом – не может сам вырабатывать это вещество".

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