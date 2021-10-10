Укр

Какой праздник 10 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
10 октября в Украине отмечают праздники художники и работники стандартизации
10 октября в Украине отмечают праздники художники и работники стандартизации

В этот день пчеловоды заканчивали приготовления к зиме

В воскресенье, 10 октября, православные верующие чтят память преподобного Савватия Соловецкого, которого в народе прозвали Пчельником.

Святой Савватий был монахом в Кирилло-Белоезерской обители (мужской монастырь в г. Кириллов, Россия) в конце XIV века. Выделялся он смирением и беспрекословным послушанием. Позже Савватий удалился на остров Валаам, а после — на Соловецкий остров. Там святой водрузил крест и келью. После его смерти на острове построили монастырь в честь святого.

На иконе изображен Савватий Соловецкий
На иконе изображен Савватий Соловецкий

На Руси святого Савватия считали покровителем пчел. Говорили, что Савватий Пчельник закрывает все ульи на зиму, поэтому в этот день пчеловоды старались закончить все приготовления к зиме, например, убирали в омшаники последние ульи (утепленное помещение для зимовки пчел). Хозяйки пекли на Савватия блюда с добавлением меда, которые съедали всей семьей на завтрак.

10 октября в мире отмечаются Всемирный день психического здоровья. В Украине празднуют День художника, День работников санитарно-эпидемиологической службы и День работников стандартизации и метрологии Украины.

Народные приметы 10 октября

  • Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега.
  • Сухая погода – зима поздно наступит.
  • Облака плывут с юга – к ненастью, с севера – к солнечной погоде.
  • Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.

Кроме пчеловодства, в этот день нельзя больше ничем заниматься, так как считается грехом.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Приметы #День художника #Праздники #Запреты
Коронавирус
В регионах
В Минздраве рассказали, какая область первой может перейти в "красную зону"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
В Минздраве рассказали, какая область первой может перейти в "красную зону"
Дата публикации
Категория
Финляндия - Украина
Сборная Украины добыла первую победу при Петракове (видео)
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Наркотики и алкоголь: в "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
Помощник нардепа на общественных началах Руслан Джамбулатов, с которым вместе выпивал перед смертью нардеп Поляков
Бизнес на конфискате и криминальный шлейф – что известно о семье Джамбулатовых, "засветившихся" в смерти нардепа Антона Полякова
Дата публикации
Категория
"Маскарад" 2 сезон - звезды раскрыли двух участников
Шоу "Маскарад" 2 сезон: в четвертом выпуске были раскрыты Ельф и Пират (видео)