Какой праздник 10 октября: народные приметы и запреты
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В этот день пчеловоды заканчивали приготовления к зиме
В воскресенье, 10 октября, православные верующие чтят память преподобного Савватия Соловецкого, которого в народе прозвали Пчельником.
Святой Савватий был монахом в Кирилло-Белоезерской обители (мужской монастырь в г. Кириллов, Россия) в конце XIV века. Выделялся он смирением и беспрекословным послушанием. Позже Савватий удалился на остров Валаам, а после — на Соловецкий остров. Там святой водрузил крест и келью. После его смерти на острове построили монастырь в честь святого.
На Руси святого Савватия считали покровителем пчел. Говорили, что Савватий Пчельник закрывает все ульи на зиму, поэтому в этот день пчеловоды старались закончить все приготовления к зиме, например, убирали в омшаники последние ульи (утепленное помещение для зимовки пчел). Хозяйки пекли на Савватия блюда с добавлением меда, которые съедали всей семьей на завтрак.
10 октября в мире отмечаются Всемирный день психического здоровья. В Украине празднуют День художника, День работников санитарно-эпидемиологической службы и День работников стандартизации и метрологии Украины.
Народные приметы 10 октября
- Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега.
- Сухая погода – зима поздно наступит.
- Облака плывут с юга – к ненастью, с севера – к солнечной погоде.
- Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.
Кроме пчеловодства, в этот день нельзя больше ничем заниматься, так как считается грехом.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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