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Осіння депресія: психолог назвала її ознаки і розповіла, як перемогти

Автор
Таїсія Єрохіна
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Ілюстративне фото Новина оновлена 16 вересня 2021, 10:54
Ілюстративне фото

Психолог пояснила, що допоможе впоратися з депресією восени

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я кажуть про те, що близько 280 мільйонів людей у світі страждають депресією. Часто це захворювання веде до суїциду. Наскільки небезпечна осіння депресія і як впоратися з цією серйозною хворобою? "Телеграф" дізнався відповіді на ці питання у психолога Олени Адаменко.

З медичної точки зору, пояснює психолог, всі хронічні захворювання загострюються навесні та восени. Це нормальний перебіг хронічних захворювань, що носять органічний характер.

"Чому загострюється восени? Тому що влітку — вітамін D, сонце, сприятлива дія ультрафіолету на психіку людини, вище соціальна активність. Останнє, до речі, особливо погіршилося в період карантину. Ряд медиків передбачає, що депресії дуже сильно сприяє ізоляція, пригнічуючи психічний стан людини", — розповіла експерт.

Крім того, осінь — епідеміологічний сезон. А якщо у людини загострюються інші захворювання, то вона хворіє і відчуває себе нещасною.

"Це як замкнене коло, — зазначає Адамова. — З точки зору психосоматики, чим більш нещасними ми себе почуваємо — тим більше ми хворіємо. А чим більше ми хворіємо — тим більше ми нещасні. Важко бути щасливим, якщо у тебе хворіє тіло. А тіло хворіє, коли хворіє душа".

Які симптоми можуть вказувати на депресію

Депресія може мати ситуативний (тобто це короткострокова депресія, яка спровокована певним стресом) або органічний характер. В останньому випадку людина потребує медикаментозної підтримки і не впорається з хворобою без допомоги психотерапевта, психіатра чи невропатолога.

"Це не про нудьгу, це серйозне захворювання, яке дуже часто закінчується суїцидами. Тому воно максимально небезпечне", — підкреслює психолог.

На депресію органічного походження можуть вказувати такі ознаки:

  • особливо опущені куточки очей, губ і воскова маска на обличчі, яку моментально зчитує фахівець (той же невропатолог або психотерапевт);
  • небажання прокидатися вранці та вставати з ліжка — причому не разове, а системне;
  • знижене лібідо;
  • відсутність реакції на жарти;
  • знижені смакові та нюхові можливості;
  • незначне підвищення настрою до вечора;
  • безсоння вночі й сонливість протягом дня;
  • апатія до всього.

По суті, організм людини переходить в максимальний енергозберігаючий режим. При наявності вищеперелічених ознак експерт рекомендує звернутися за допомогою фахівця, щоби той призначив необхідне медикаментозне лікування.

Як позбутися осінньої хандри

Якщо вам сумно, ви нудьгуєте і у вас поганий настрій, то психолог рекомендує максимально перемикатися на фізичну активність й урізноманітнити повсякденність приємними дрібницями. Для цього вам потрібно:

  • зайнятися улюбленим видом спорту і приділяти час фізичним заняттям;
  • їсти корисні різнокольорові фрукти й овочі;
  • обмежити вживання кофеїну і чаю ввечері;
  • гармонізувати свій сон і лягати спати за дві години до півночі, щоби вироблявся меланін;
  • прокидатися рано;
  • здійснювати піші прогулянки;
  • спілкуватися з природою, тваринами й улюбленими людьми;
  • надягати одяг яскравих кольорів;
  • наситити життя цікавими заняттями — це можуть бути, наприклад, малювання, співи, танці.

"Тобто робити все для того, щоб збільшувати вміст серотоніну в крові, — резюмує Адаменко. — Оскільки навіть прогресивні антидепресанти роблять захоплення серотоніну. Але проблема цих препаратів в тому, що людина п’є, а потім — не може сама виробляти цю речовину" .

Раніше "Телеграф" повідомляв, що психолог назвала причини агресії в нашому суспільстві та пояснила, як потрібно поводитися з агресивними людьми.

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