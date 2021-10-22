Як прожити довге і здорове життя: 5 корисних порад від вчених

Новітні дослідження показують, що тільки розумної дієти і фізичних вправ недостатньо, щоб жити здоровим життям.

Багато з нас не раз чули, що для того, щоб схуднути, необхідно працювати не тільки в спортзалі, але і на кухні.

Недавня стаття на сайті MarketWatch знайомить нас з тим, що відомо сучасній науці про зміцнення здоров’я і продовження життя.

Більшість людей хочуть прожити довге і щасливе життя. Якщо ви належите до цієї більшості, то вам пощастило.

Слід зазначити, що за останнє десятиліття вчені і лікарі краще стали розуміти процес старіння.

У даній статті розвінчується міф про те, що збільшення тривалості здорового життя неможливе.

1. Харчування і стиль життя

Існує безліч доказів того, що деякі нудні речі, такі як правильне харчування, корисні.

Дослідження великих груп звичайних людей давно показало, що зниження ваги, відмова від куріння, помірне вживання алкоголю і вживання не менше п’яти порцій фруктів і овочів в день можуть збільшити тривалість життя на 7-14 років у порівнянні з тими, хто курить, занадто багато вживає спиртних напоїв і має надлишкову вагу.

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Ще більше скорочення калорій — приблизно на третину, так зване обмеження харчування — покращує здоров’я і продовжує життя мишей і мавп, якщо вони їдять правильні продукти, хоча це непросте завдання для людей, які постійно піддаються харчовим спокусам.

Здорове харчування вкрай важливе для збереження здоров’я.

Вважається, що менш екстремальні варіанти обмеженого за часом або переривчастого голодування — тільки прийом їжі протягом восьмигодинного вікна кожен день або голодування протягом двох днів на тиждень — знижують ризик захворювань людей середнього віку.

2. Фізична активність

Неможливо обійтися без дієти, але і вправи дуже важливі. У глобальному масштабі відсутність фізичної активності є причиною приблизно 10% всіх передчасних смертей від хронічних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, діабет 2 типу та різні види раку. Якщо завтра всі на Землі будуть займатися спортом, це, ймовірно, призведе до збільшення тривалості здорового життя людини майже на рік.

Але наскільки оптимальні вправи? Занадто велике навантаження, безумовно, не принесе користі. І не тільки тому, що веде до травм.

Більшості людей досить трохи більше 30 хвилин помірної або високої фізичної активності на день. Це не тільки робить вас сильніше і міцніше, але і може зменшити шкідливі запалення і навіть поліпшити настрій.

3. Зміцнення імунної системи

Але хороша фізична форма і здорова дієта не обійдуться без хорошої роботи імунної системи. На жаль, у міру того, як ви будете ставати старше, ваша імунна система буде слабшати. Це буде проявлятися в поганій реакції на вакцинацію і нездатності ефективно боротися з інфекцією.

Все починає погіршуватися в ранньому дорослому віці, коли вилочкова залоза — орган в горлі — починає в’янути.

Це звучить не дуже добре і ще більше насторожить вас, коли ви дізнаєтеся, що саме у вилочковій залозі імунні агенти, звані Т-клітинами, вчаться боротися з інфекціями.

Проблеми в цьому місці будуть означати, що ваші клітини не зможуть навчитися розпізнавати нові інфекції або ефективно боротися з ними.

Ви можете трохи допомогти своєму організму боротися, якщо будете приймати достатню кількість вітамінів, особливо A і D.

Харчові добавки та вітаміни допомагають зміцнити ваше здоров’я

Інший підхід — використовувати схвалені харчові добавки, щоб змусити імунні клітини очищати своє внутрішнє сміття. Маються на увазі пошкоджені білки. Це настільки покращує імунну систему літніх людей, що в даний час тестується як спосіб отримання кращої реакції на вакцини від COVID.

4. Омолоджуючі клітини

Старіння — це токсична стан, в яке клітини входять в міру того, як ми старіємо. По всьому тілу сіється хаос і породжуються хронічні низькосортні запалення і хвороби, викликаючи біологічне старіння.

У 2009 році вчені показали, що миші середнього віку жили довше і залишалися більш здоровими, якщо їм давали невелику кількість препарату під назвою рапаміцин, який пригнічує ключовий білок під назвою mTOR, який, в свою чергу, допомагає регулювати реакцію клітин на поживні речовини, стрес, гормони і пошкодження.

У лабораторії такі препарати, як рапаміцин (звані інгібіторами mTOR), змушують старіючі клітини людини виглядати і вести себе так само, як і молоді.

Хоча ще занадто рано призначати ці препарати для загального застосування. Нещодавно було розпочато нове клінічне випробування, щоб перевірити, чи дійсно низькі дози рапаміціна можуть уповільнювати старіння у людей.

5. Очищення старих клітин

Повне позбавлення від старіючих клітин — ще один перспективний шлях вперед. Зростаюче число лабораторних досліджень на мишах, які використовують препарати для знищення старіючих клітин — так звані «сенолітікі», показують загальне поліпшення здоров’я, і, оскільки миші не вмирали від хвороб, вони в кінцевому підсумку жили довше.

Видалення старіючих клітин також допомагає людям. У невеликому клінічному дослідженні люди з важким фіброзом легенів повідомили про поліпшення загального стану, після лікування сенолітіческімі препаратами.

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Але це тільки верхівка айсберга. Діабет і ожиріння, а також зараження деякими бактеріями і вірусами можуть привести до утворення більшої кількості старіючих клітин. Старіючі клітини також роблять легкі більш сприйнятливими до інфекції COVID, а COVID викликає старіння більшої кількості клітин. Важливо відзначити, що усунення старіючих клітин у старих мишей допомагає їм пережити інфекцію COVID.

Старіння і інфекція — речі взаємопов’язані. У літніх людей більше інфекційних захворювань, оскільки їх імунна система починає не встигати справлятися з навантаженням. Посилення інфікування, в свою чергу, прискорює старіння.

Приємно те, що деякі з цих нових методів лікування вже проходять клінічні випробування і можуть скоро стати доступними для всіх нас.

Раніше "Телеграф" писав про те, яке негативний вплив надає на здоров’я переведення часу.