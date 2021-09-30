Курильщики в шесть раз чаще умирают от COVID-19: новое исследование

Средний возраст реципиентов — около 68 лет.

Группа британских ученых провела масштабное исследование риска коронавируса для курящих и некурящих людей.

Результаты исследования стали основой для научной работы.

Ученые исследовали материалы пациентов которые были госпитализированы или умерли от коронавируса время около девяти месяцев и обнаружили определенные закономерности.

Так, они не нашли доказательств того, что курение является одним из факторов повышения риска заражения коронавирусом. Но риск госпитализации у тех кто бросил курить по сравнению с теми кто никогда не курил выше на 31-44%. Для тех, кто продолжал курить на момент заболевания коронавирусом этот процент увеличился до 80.

Также ученые отметили, что риск смерти от COVID-19 у активных курильщиков (около пачки в день) выше в шесть-семь раз, чем у тех, кто не курит.

Ученые исследовали материал британского Биобанка от 421 469 людей. Из них положительный тест был у 1649, а 444 умерли от осложнений от коронавируса.

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