Как прожить долгую и здоровую жизнь: 5 полезных советов от ученых

Новейшие исследования показывают, что только разумной диеты и физических упражнений недостаточно, чтобы жить здоровой жизнью.

Многие из нас не раз слышали, что для того, чтобы похудеть, необходимо трудиться не только в спортзале, но и на кухне.

Недавняя статья на сайте MarketWatch знакомит нас с тем, что известно современной науке об укреплении здоровья и продлении жизни.

Большинство людей хотят прожить долгую и счастливую жизнь. Если вы принадлежите к этому большинству, то вам повезло.

Следует отметить, что за последнее десятилетие ученые и врачи лучше стали понимать процесс старения.

В данной статье развенчивается миф о том, что увеличение продолжительности здоровой жизни невозможно.

1. Питание и стиль жизни

Существует множество доказательств того, что некоторые скучные вещи, такие как правильное питание, полезны.

Исследование больших групп обычных людей давно показало, что снижение веса, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день могут увеличить продолжительность жизни на 7–14 лет по сравнению с теми, кто курит, слишком много употребляет спиртных напитков и имеет избыточный вес.

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Еще большее сокращение калорий — примерно на треть, так называемое ограничение питания — улучшает здоровье и продлевает жизнь мышей и обезьян, если они едят правильные продукты, хотя это непростая задача для людей, постоянно подверженных пищевым соблазнам.

Здоровое питание крайне важно для сохранения здоровья.

Считается, что менее экстремальные варианты ограниченного по времени или прерывистого голодания — только прием пищи в течение восьмичасового окна каждый день или голодание в течение двух дней в неделю — снижают риск заболеваний людей среднего возраста.

2. Физическая активность

Невозможно обойтись без диеты, но и упражнения очень важны. В глобальном масштабе отсутствие физической активности является причиной примерно 10% всех преждевременных смертей от хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, диабет 2 типа и различные виды рака. Если завтра все на Земле будут заниматься спортом, это, вероятно, приведет к увеличению продолжительности здоровой жизни человека почти на год.

Но насколько оптимальны упражнения? Слишком большая нагрузка, безусловно, не принесет пользы. И не только потому, что ведет к травмам.

Большинству людей достаточно чуть более 30 минут умеренной или высокой физической активности в день. Это не только делает вас сильнее и крепче, но и может уменьшить вредные воспаления и даже улучшить настроение.

3. Укрепление иммунной системы

Но хорошая физическая форма и здоровая диета не обойдутся без хорошей работы иммунной системы. К сожалению, по мере того, как вы будете становиться старше, ваша иммунная система будет слабеть. Это будет проявляться в плохой реакции на вакцинацию и неспособности эффективно бороться с инфекцией.

Все начинает ухудшаться в раннем взрослом возрасте, когда вилочковая железа — орган в горле в форме галстука-бабочки — начинает увядать.

Это звучит не очень хорошо и еще больше насторожит вас, когда вы узнаете, что именно в вилочковой железе иммунные агенты, называемые Т-клетками, учатся бороться с инфекциями.

Проблемы в этом месте будут означать, что ваши клетки не смогут научиться распознавать новые инфекции или эффективно бороться с ними.

Вы можете немного помочь своему организму бороться, если будете принимать достаточное количество витаминов, особенно A и D.

Пищевые добавки и витамины помогают укрепить ваше здоровье

Другой подход — использовать одобренные пищевые добавки, чтобы заставить иммунные клетки очищать свой внутренний мусор. Имеются в виду поврежденные белки. Это настолько улучшает иммунную систему пожилых людей, что в настоящее время тестируется как способ получения лучшей реакции на вакцины от COVID.

4. Омолаживающие клетки

Старение — это токсическое состояние, в которое клетки входят по мере того, как мы стареем. По всему телу сеется хаос и порождаются хронические низкосортные воспаления и болезни, вызывая биологическое старение.

В 2009 году ученые показали, что мыши среднего возраста жили дольше и оставались более здоровыми, если им давали небольшое количество препарата под названием рапамицин, который ингибирует ключевой белок под названием mTOR, который, в свою очередь, помогает регулировать реакцию клеток на питательные вещества, стресс, гормоны и повреждения.

В лаборатории такие препараты, как рапамицин (называемые ингибиторами mTOR), заставляют стареющие клетки человека выглядеть и вести себя так же, как и молодые.

Хотя еще слишком рано назначать эти препараты для общего применения. Недавно было начато новое клиническое испытание, чтобы проверить, действительно ли низкие дозы рапамицина могут замедлять старение у людей.

5. Очистка старых клеток

Полное избавление от стареющих клеток — еще один многообещающий путь вперед. Растущее число лабораторных исследований на мышах, использующих препараты для уничтожения стареющих клеток — так называемые «сенолитики», показывают общее улучшение здоровья, и, поскольку мыши не умирали от болезней, они в конечном итоге жили дольше.

Удаление стареющих клеток также помогает людям. В небольшом клиническом исследовании люди с тяжелым фиброзом легких сообщили об улучшении общего состояния, после лечения сенолитическими препаратами.

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Но это только верхушка айсберга. Диабет и ожирение, а также заражение некоторыми бактериями и вирусами могут привести к образованию большего количества стареющих клеток. Стареющие клетки также делают легкие более восприимчивыми к инфекции COVID, а COVID вызывает старение большего количества клеток. Важно отметить, что избавление старых мышей от стареющих клеток помогает им пережить инфекцию COVID.

Старение и инфекция – вещи взаимосвязанные. У пожилых людей больше инфекционных заболеваний, поскольку их иммунная система начинает не успевать справляться с нагрузкой. Усиление инфицирования, в свою очередь, ускоряет старение.

Приятно то, что некоторые из этих новых методов лечения уже проходят клинические испытания и могут скоро стать доступными для всех нас.

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