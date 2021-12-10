Монополия по-украински от Гетманцева: кто и как пытается подмять табачный рынок Украины

Под видом борьбы с олигархами в Верховной Раде едва не создали новую монополию

Украинский рынок сигарет остается одной из наиболее прибыльных и привлекательных отраслей экономики. И пока нардепы пытаются установить на нем новые «правила игры», другие делают все, чтобы максимально свести прибыль на нем в одни руки. Это при том, что по мнению АМКУ, этот рынок в Украине и так является одним из наиболее монополизированных.

«Телеграф» разбирался, кто и как пытается устроить передел на табачном рынке страны.

Прибыльный рынок

Порядка 24,5 млрд сигарет – столько по данным СМИ было реализовано за 9 месяцев 2021 года, что принесло в госказну почти 36 миллиардов гривен одного акциза. И это только официальные данные, в то время как по данным самих «табачников» нелегальный сегмент рынка составляет порядка 18% и продолжает расти. То есть каждая пятая сигарета изготавливается и продается без уплаты налогов.

Естественно, такая выгодная сфера бизнеса не может не привлекать внимания крупных игроков и табачный рынок остается объектом пристального внимания Антимонопольного Комитета Украины.

Правда справляется со своими обязанностями АМКУ не так чтобы очень хорошо, тем более, что само государство постоянно пытается эту монополию закрепить.

Национальный оператор табачных изделий

9 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины по рекомендации Министерства развития экономики решил реализовать до конца 2021 года в Украине экспериментальный проект «Национальный оператор на рынке табачных изделий».

Постановление КМУ №840 определяло требования к такому Нацоператору, под которые по мнению СМИ подходила только одна компания, скандально известная «Тедис Украина».

С подобным документом не согласились 46 народных депутатов, подавших представление в Конституционный суд, поскольку Постановление ограничивало конкуренцию, устанавливало монополию для одной фирмы и делало невозможным занятие подобной деятельностью для других компаний.

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КСУ принял к рассмотрению данное представление и отменил документ Кабмина.

Однако эта попытка оказалась лишь одной из аналогичных способов продвинуть нужные интересы.

Закон о налогах, но в интересах табачников

30 ноября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №5600, вызвавший много недовольства у бизнеса и экспертов из-за предлагаемого им роста налогов.

Однако среди 159 поправок, которые рассмотрели парламентарии, скрывалась одна, которая не имела отношения к теме законопроекта, но была полностью в пользу табачных монополистов.

Как сообщил в тот же день на своем Телеграмм-канале народный депутат, замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, парламент не поддержал 144-ю поправку, лоббировавшую интересы табачных компаний.

Андрей Холодов сообщает о планах монополизации рынка через поправку 144

«Поправка предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы», — написал политик.

Забудьте о коммерческой тайне

Итак, что конкретно предлагала поправка №144 к законопроекту №5600?

Речь шла о возложении функций контроля за оборотом подакцизных товаров, в том числе сигарет, на самих производителей и импортеров данных товаров в Украину.

Поправка предлагала разработать табачным производителям и импортерам систему контроля за оборотом своей продукции. В рамках последнего данные фирмы могли требовать от розничных продавцов наличия аналогичной системы контроля, а главное – информации об обороте реализуемой им продукции.

Табачники получают права контроля

Проще говоря, розничные продавцы должны были отчитываться о движении каждой пачки сигарет, но не перед государством, а перед производителями, импортерами или оптовыми продавцами сигарет. То есть ни о какой коммерческой тайне не стоит и говорить.

Но главное в другом — производителям, импортерам или оптовым продавцами сигарет предоставлялось право прекратить отгрузку товара розничному продавцу, если информация последнего о своих продажах вызвала подозрения.

Например, продавец хочет заказать сигарет на 20% больше, чем продает в среднем за 2 недели, или товарные запасы продавца все на те же 20% больше его средних продаж за 2 недели.

Продолжить поставки своей продукции розничному контрагенту оптовик, производитель или импортер мог, если его требования были удовлетворены.

Перекрывать поставки можно было бы даже по тени подозрения

Несложно представить, что при наличии недобросовестной конкуренции данные нормы поправки №144 легко было использовать для того, чтобы давить на розничные точки по продаже сигарет.

Поправка Гетманцева – в интересах западных производителей?

Но, пожалуй, наиболее любопытными вопросами являются автор поправки №144 и в чьих интересах она должна была работать?

Авторство поправки указано за главным инициатором и сторонником закона 5600, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Инициатором поправки в таблице поправок указан нардеп Даниил Гетманцев

В том, что касается ответа на вопрос, кто является главными выгодополучателями данной поправки, особой интриги также нет.

Законопроект предлагал наделить правом такого контроля производителей, импортеров и оптовых торговцев сигаретами.

В настоящий момент на табачном рынке Украины работают 6 производителей сигарет, из которых 4 иностранные — British American Tobacco, Philip Morris, JTI и «Империал Тобакко», а двое оставшихся, украинские — Львовская табачная фабрика и «Юнайтед Табако» из Днепропетровской области. Причем отечественные производители контролируют лишь около 12% рынка.

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Впрочем, будут ли производители пользоваться такими широкими правами – вопрос, ведь своей торговой сети они не имеют.

Российские деньги

Главным оптовым торговцем табачными изделиями в Украине является ООО «Тедис Украина», компания, за которой давно тянется скандальный шлейф еще со времен, когда она носила название «Мегаполис Украина».

Из-за прежнего названия компания четко связывалась с владельцем группы «Мегаполис» российского олигарха Игоря Кесаева и после 2014 года подвергалась постоянному давлению как со стороны активистов, так и правоохранителей. Не помогла даже смена названия фирмы в 2016 году, уже в 2017-м году тогдашний глава МВД Арсен Аваков обвинил теперь уже «Тедис Украина» в финансировании терроризма.

Российский табачный олигарх Игорь Кесаев

С тех пор «Тедис Украина» несколько потеряла свои позиции, так, если в 2015 году тогда еще «Мегаполис Украина» контролировала 90% оптовой и розничной торговли табачными изделиями, теперь, по данным самой компании, их сеть продаж охватывает 45 тысяч розничных точек из общего объема в 60 тысяч.

АМКУ то и дело обвиняет «Тедис», да и другие табачные компании, в установлении монополии на рынке и штрафует. Так, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал табачные компании на 6,5 млрд грн, 3,43 млрд. из которых должна была выплатить именно «Тедис». Правда в 2021 году Верховный суд Украины отменил это решение АМКУ.

Пока нардепам удалось заметить и отбить очередную попытку монополизировать табачный рынок, но явно стоит ожидать новых, ведь доходы той же «Тедис» по итогам 2020 года составили 55 миллиардов гривен. А среднестатистический курящий украинец тратит на сигареты ежегодно более 20 тысяч гривен.