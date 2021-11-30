Налоги в Украине сильно вырастут: кто будет платить больше

Украинский бизнес и граждан ожидают новые правила игры

Уже сегодня, 30 ноября, Верховная Рада может принять скандальный законопроект №5600, который летом наделал много шума. Тогда из-за его принятия могли вырасти налоги и цены сразу для нескольких отраслей экономики.

Под налоговый пресс попадали даже украинцы, не занимавшиеся бизнесом, а просто выращивавшие агропродукцию на земельных участках площадью свыше 0,5 гектара.

Тем не менее 1 июля законопроект был принят в первом чтении, а вот 23 сентября вместо второго чтения было решено голосовать его по спецпроцедуре.

«Телеграф» разбирался, в чем стал лучше токсичный законопроект ко второму чтению, для которого подали 2170 поправок.

Аграрии и риелторы довольны – их послушали

Больше всего вопросов к законопроекту №5600 возникало у отечественных аграриев и риелторов.

Так, в отношении агробизнеса хотели ввести минимальное налоговое обязательство (МНО), высчитываемое по специальной формуле, согласно которой налог за 1 гектар составлял бы порядка 1500 гривен в год.

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По мнению Всеукраинской Аграрной Рады, сама идея МНО была неплохой, но ее реализация оказалась в корне неверной, поскольку хотя и обязывала платить налоги всех аграриев, в том числе работающих «по-черному», размер МНО был слишком велик. К тому же не учитывался размер других налогов, которые платят аграрии – ЕСВ, налог на прибыль и прочие.

К мнению аграриев прислушались – из МНО разрешили вычитать размер уплаченного ранее налога на прибыль, до 2025 года ставка по новому налогу составит не 5%, а 4% от нормативной денежной оценки земли, что дает экономию порядка 300 гривен по налогу на каждом гектаре. Были приняты компромиссы и по ряду других вопросов.

Частично довольны также и риелторы: в первом чтении документ предлагал введение НДС в 20% на все новостройки в Украине, а при продаже третьей квартиры и более платит налог в 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Все это могло привести к подорожанию квартир на 10-15% на вторичном рынке недвижимости, и не менее 20% — на первичном.

По словам Юрий Питы, президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, было принято компромиссное решение в виде отказа от нового порядка оплаты НДС. В то же время оставшийся НДФЛ в 18% с третьей и более продажи может сказаться на активности рынка рантье.

Глава АСНУ Юрий Пита

«Стоит заметить, что НДФЛ будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи, а не с общего дохода, как планировалось ранее. Ещё не известно, что выгоднее — 5% от общего дохода или 18% с чистой прибыли. Вполне возможны сложности с администрированием этого налога. Пока не совсем понятно, как это будет работать, и нотариусам, осуществляющим контроль за уплатой налоговых платежей, придется привыкать к новым правилам. В целом новая норма налогообложения не приведет к удорожанию жилья и не скажется на 80% сделок на вторичном рынке» — резюмировал «Телеграфу» последствия принятия законопроекта №5600 Юрий Пита.

Налог на огород останется – но не для всех

Компромиссом стал и вопрос «налога на огород» — обложение все теми же 18% НДФЛ доходов украинцев, имеющими более 0,5 гектара земли. В итоге под это требование подпадали более 2 миллионов украинцев, обрабатывавших свои земельные паи без сдачи их в аренду.

Ко второму чтению в законопроекте 5600 решили ограничиться применением норм о выплате 19,5% налогов с тех украинцев, которые, обрабатывая свою землю, зарабатывают на ней более 12 минимальных заработных плат. Иначе говоря, если с продажи продукции со своей земли в 2020 году вы заработали не более 72 тысяч гривен, платить «налог на огород» вы не обязаны.

Автовладельцы и те, кто платит акцизы – кому не повезло

Часть статей законопроекта №5600 ко второму чтению так и не изменились, или, во всяком случае, сделали это не в пользу потенциальных налогоплательщиков.

Так, планируется оставить нововведение в виде обложения акцизом в почти 60 гривен за 1 литр спирта в пиве, что может привести к сокращению производства пенного напитка в Украине, а также роста цен на него до 5-6 гривен на 1 литре.

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Еще больше не повезет некоторым отечественным автовладельцам. Если их авто "младше" 5 лет и стоит более 200 минимальных зарплат (с 2022 года – это 1,3 млн грн), придется отдать в качестве налога 25 тысяч гривен. Ранее под действие этого налога попадали авто стоимостью 375 минимальных зарплат.

Олигархам придется тоже заплатить

Впрочем, говоря о необходимости принять скандальный законопроект 5600, многие спикеры власти старались упирать на то, что тем самым заставят поделиться сверхдоходами олигархов. Прежде всего речь шла о Ринате Ахметове, чьи доходы благодаря росту цен на железную руду выросли особенно сильно. Но на практике здесь все выглядит не так однозначно.

Законопроект предлагает дифференцированную ставку акциза за железную руду в зависимости от мировых цен на нее:

- 3,5% если тонна сырья стоит менее 100 долларов;

- 10% при мировой цене тонны железной руды более 200 долларов.

Поскольку сейчас цена руды упала до менее 100 долларов, олигарху придется платить 3,5 доллара. При этом действующая ставка в 12% при цене более 70 долларов за тонну, обеспечивает поступление в бюджет 8,4 долларов. То есть Ринат Ахметов сэкономит почти 5 долларов на тонне. Разумеется, пока цены на руду снова не пойдут вверх, тогда ситуация изменится.

При этом во втором чтении появилась норма о налогообложении марганцевой руды, чего в начальном варианте законопроекта не было.

Законопроект предлагает установить акциз на руду от 3 до 10% в зависимости от цены руды, которая, в свою очередь, высчитывается исходя из содержания металла в руде за каждый его процент. В отличие от железной, цена марганцевой руды сейчас находится на подъеме – почти 5 долларов за 1% содержания марганца. Таким образом, владеющий основными добывающими марганцевые руды предприятиями олигарх Игорь Коломойский, должен будет заплатить около 25 центов за каждый процент марганца в добытой его предприятиями руде.

Отношение к самому законопроекту у экспертов весьма негативное, вплоть до сравнения его с диктаторскими законами Виктора Януковича. А результаты голосования за него, как писал «Телеграф», имеют не только экономические, но и политическое значение.