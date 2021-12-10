Подросткам хотят запретить сигареты пожизненно: подробности

В Новой Зеландии решили выбрать радикальный метод для отказа от курения

Жителям Новой Зеландии, достигшим 14-летнего возраста, официально запретят покупать сигареты и другие табачные изделия на протяжении всей жизни. Уже со следующего года все родившиеся с 2008 года курить не начнут уже никогда.

Об этом сообщает издание BBC.

По словам заместителя министра здравоохранения Айши Верралл, руководство страны вводит такой запрет для масштабной борьбы с курильщиками, а также для уверенности, что дети никогда не привыкнут к сигаретам.

Специалисты в сфере медицины такие радикальные методы "приветствуют" и уверяют, что такой запрет поможет людям бросить курить, а подростков обезопасит от никотиновой зависимости в будущем.

Сейчас в Новой Зеландии курят около 13% взрослого населения, а еще около десяти лет назад было более 18%.

Отмечается, что сейчас страна решительно идет к отметке 5% курильщиков среди всего населения, которую планирует достичь уже в 2025 году.

Напомним также, как "Телеграф" подсчитал, сколько денег украинцы тратят на сигареты в течение месяца — цифры оказались действительно шокирующими.