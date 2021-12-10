Підліткам хочуть заборонити цигарки довічно: подробиці

У Новій Зеландії вирішили обрати радикальний метод задля відмови від куріння

Жителям Нової Зеландії які досягли 14-річного віку офіційно заборонять купляти цигарки та інші тютюнові вироби упродовж всього життя. Вже з наступного року усі, хто народився з 2008 року, курити не почнуть вже ніколи.

Про це повідомляє видання BBC.

За словами заступниці міністра охорони здоров`я Айши Верралл, керівництво країни впроваджує таку заборону задля масштабної боротьби з курцями, а також задля впевненості, що діти ніколи не звикнуть до цигарок.

Фахівці у сфері медицини такі радикальні методи "вітають" та запевняють, що така заборона допоможе людям кинути курити, а підлітків убезпечить від нікотинової залежності в майбутньому.

Зараз у Новій Зеландії палять близько 13% дорослого населення, а ще близько десяти років тому їх було понад 18%.

Зазначається, що зараз країна рішуче йде до позначки у 5% курців серед усього населення, яку планує досягти вже у 2025 році.

Нагадаємо також, як "Телеграф" підрахував, скільки грошей українці витрачають на цигарки упродовж місяця — цифри виявилися дійсно шокуючими.