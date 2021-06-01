Мы на грани катастрофы: как корпорации присаживают детей на электронные сигареты и можно ли спасти ситуацию



Мир захлестнула эпидемия. Она массовая, ей подвержены практически все возрасты и длится напасть уже несколько лет. Нет, это не рассказ про коронавирус или очередной грипп. Все прозаичнен – речь идет о курении через электронные устройства - IQOS, Glo и вейп.

Одной из самых уязвимых аудиторий в плане потребления устройств нагревания табака стали подростки. Еще в 2019 году Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration — FDA) в США говорило об очень быстром росте популярности устройств для курения. Тогда в FDA требовали ограничить продажу девайсов для нагревания несовершеннолетним и запретить производство ароматизированных стиков (ТВЕН), у которых совсем нет вкуса табака. Частично еще при президентстве Трампа некоторые штаты стали продавать табачные и электронные изделия.

Но это за океаном, а в Украине ситуация в сторону запрета "новых сигарет" меняться не хочет. Больше всего это касается подростков, для которых курение якобы "безвредных" электронных гаджетов стало нормой жизни.

"Якобы" потому, что несмотря на массу исследований, которые говорят о безвредности употребления вейпа и систем нагревания табака, есть в сети и совершенно противоположные научные данные. Европейское респираторное общество, Национальная Академия США и ряд авторитетных медицинский центров Украины говорят, что такие устройства наносят такой же вред организму, как и обычные сигареты.

Что происходит с электронными сигаретами в мире детей и подростков – разбирался "Телеграф".

Жуткая статистика

На глаза нашего издания попалась публикация секретаря Национального союза журналистов Украины Сергея Лямца, в которой он рассказывает об истинном положении вещей в нашей стране. Автор обращает внимание на то, что курить электронные устройства начинают гораздо раньше, чем обычные сигареты.





"Дети рассказали мне дикую статистику. В 7-8 классах школы уже многие стабильно курят. Для возраста 11-13 вейп – обычное явление. У них есть знакомая девочка, которая курит с 9 лет. Если вы начнете называть это "вредная привычка" – это сразу не то. Курение детей – это часть стиля. Как материться везде и всюду (думаю, вы тоже замечали).

В интернете нашел статистику на этот счет. Согласно отчету Глобального опроса молодежи относительно употребления табака, уже в далеком 2017 году 40,3% украинских детей (!!!) пробовали курить е-сигареты, а 18,4% детей в возрасте 13-15 лет являются постоянными курильщиками е-сигарет. С тех пор прошло почти четыре года. Детское курение сегодня – это эпидемия поопаснее COVID-19", – пишет Сергей.

Если пройти среди дня во время перемены мимо практически любого среднего учебного заведения, то можно увидеть курящих подростков. Некоторые прячутся или выходят за территорию, а некоторые "парят" открыто. Все дело в том, что есть много мест, так называемых "айкос-френдли" и "вейп-френдли", в которых можно курить электронные сигареты. В школах пометок, запрещающих именно устройства нагрева табака – нет.

Законное курение

Казалось бы, проблема на поверхности и ее нужно решать. Однако, для этого материала нам было очень сложно найти компетентных спикеров. Как только речь заходила про электронные сигареты, эксперты всех уровней находили множество оправданий, чтобы не общаться на эту тему.

Мы обратились за комментарием к образовательному омбудсмену Украины Сергею Горбачову. Он отметил, что полнее, чем в Законе Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” – о курении не скажешь. Итак, в документе говорится, что действительно, даже для курения электронных девайсов есть специально отведенные места.

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

на детских площадках;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в подъездах жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств .

В местах и заведениях, где курение запрещено, должна быть размещена наглядная информация, состоящая из графического знака о запрете курения и текста такого содержания: "Курение запрещено!".

А в специально отведенных для курения местах размещается наглядная информация, состоящая из соответствующего графического знака и текста следующего содержания: "Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью!".

Мнения психологов

Дальше мы отправились к психологам с вопросом: "Что делать с курящими подростками?". Практикующий психолог, основатель метода Анима-терапии Евгений Хавренко уверен, что проблема не только в курении среди несовершеннолетних. Вейпы, IQOS и Glo – только вершина айсберга.

"Курение среди подростков – действительно проблема, но не отдельная, а как составляющая целого комплекса. По сути, это наркомания, причем самый широкий ее спектр – от игромании, порно и кофе до тяжелых физических зависимостей. Сейчас растет напряженность в обществе. Отсюда возникает потребность ее снижать искусственно, при помощи веществ. И это приводит к зависимостям", – говорит специалист.

По его словам, подростки ведутся на подражание. Впрочем, взрослые тоже.

"Мы все хотим приобщиться к успешности, которую нам показывает реклама. Сейчас сильно заметен акцент на потребление. Мы же говорим не о том, что IQOS хороши, а о том, что они немного меньше вредят здоровью чем сигареты. Но это все равно некий вид наркотика", – отмечает Евгений.

Насчет "безвредности" вейпов и устройств для нагревания табака у психолога также есть сомнения.

"Про исследования, насколько они безвредны сложно сказать, так как любые данные в интернете можно заказать", – добавляет Евгений.

О сложности вопроса проблемы подросткового курения говорит и вторая наша собеседница – практикующий детский и семейный психолог Юлия Букина.

"Детское курение – это непростой вопрос в котором много компонентов. Один из – им хочется быть взрослыми. Касается курение в основном подростков. Девочка, которая с начальной школы курит, далеко не одна. Сейчас подростковый возраст начинается не с 12-13 лет, а раньше – с 9-11. Взрослое поведение для детей – это курение, маты, заносчивое поведение. На них еще воздействует реклама, которую они смотрят. Также электронные сигареты популяризируются в разных сериалах и клипах. Взрослые курят, им можно, то почему нельзя мне?", – отмечает Юлия.

Евгений Хавренко говорит, что существуют две основные опасности: доступность и отсутствие ощутимого вреда.

"Есть такое понятие: "пивной алкоголизм". Человек вроде немного пьет янтарного напитка, но каждый день. В отличие от алкоголика, который употребляет водку, и после мучительного похмелья на какое-то время может отказаться от “зеленого змея”, пиво втягивает незаметнее, но намного сильнее, – рассказывает психолог. – То же самое – вейпы и системы нагрева табака. Вред менее ощутим, чем от сигарет. Он незаметный. Я много раз обращал внимание, что дети могут часами пускать пар из электронных нагревателей и даже этого не замечать. Человек, который выкуривает сигареты – насыщается их компонентами. От электронных устройств намного меньше. Соответственно, растет потребление".

Рекомендации психологов

Наши собеседники предложили несколько путей решения. Юлия Букина считает, что нужно работать непосредственно с детьми, разъяснять, просвещать, рассказывать.

"Я за предупреждающие действия. Нужно маркировать каждую пачку надписями и картинками о вреде курения. На подсознании оно откладывается и потом мысли, что электронные сигареты на самом деле вредны появляются сами собой. Также дети, наконец, начнут понимать, что курить – неэстетично, некрасиво. Новый законопроект в Раде также может повлиять на антикурительную кампанию. На первый взгляд – это скучные, странные вещи. Но, регулярные беседы про вред и то, что курить некрасиво – работают", – говорит Юлия.

Психолог поддерживает стрессовые методы, которые могут напугать подростков и из-за этого ребенок лишний раз задумается, прежде чем возьмет в руки опасный для здоровья предмет.

"Кроме того, я вижу уместность шоковых терапий. Страшные фото и прочее. Совсем недавно был случай, когда у ребенка в руке взорвался вейп. Наша психика защищается от неприятного. Если показывать шок-контент регулярно, то на детей подействует отвращение. Желание курить будет пропадать", – добавляет Букина.

Обязательно нужны современные технологии и никакой “совдепии”, иначе дети не воспримут, считает она.

"Также в учебных заведениях нужно проводить предупреждающие мероприятия. Но, делать это нужно на современный манер. Как любят дети – с использованием современных технологий, интернета и социальных сетей. Такие мероприятия должны быть неформальными и тематическими. Например, старшие классы готовят презентации для младших и рассказывают про вред вейпов. Или вообще, несколько классов разного возраста делают что-то вместе. Но далеко не везде работники сферы образования прогрессивные и идут в ногу со временем. Без технологий детей не получится заинтересовать", – уверена наша собеседница.

Оба психолога сходятся во мнении, что нужно напрямую обращаться к родителям курящих подростков.

"Должна проводится работа в семьях. Мама и папа курят – ребенок им подражает. Или же просто в семье нет взаимопонимания с подростком. А без него будет протест и борьба.

Конфликты в семье усугубляют ситуацию – дети дистанцируются из чувства противоречия", – говорит Букина.

Хавренко добавляет, что часто родителям проще пустить ситуацию на самотек, чем пробовать что-то поменять в себе и ребенке.

"Родители – сложный фактор. Важно, кто и как воспитывает своих детей. Если ребенок предоставлен сам себе и не видит в родителях авторитета, то он пойдет за друзьями-товарищами. Если родители не готовы сами принять, что виноват не ребенок, а есть и их участие, то ситуация патовая. Родителю легче принять зависимость ребенка и отказаться от помощи, чем изменить его жизнь", – отмечает он.

Также Хавренко и Букина считают, что школам, как институциям, нужно возвращать доверие детей. Работникам образования следует поменять свое отношение к детям.

"Что касается курения в школе. Сейчас для подростков она (школа - авт.) не является авторитетом. Дети часто не понимают, зачем они туда ходят. Нет понимания о соблюдении правил, – делится мнением Букина.– Школе нужно устанавливать свой авторитет и приучить учащихся уважать учителей. Если нет авторитета у преподавателя, то никакие методы не сработают. Дети же очень чувствительны к случаям, когда взрослые говорят неправду, когда они несправедливы к ним. К детям тоже нужно относиться с уважением. Тогда правила будут соблюдать все. Появятся границы поведения".

Евгений Хавренко добавляет, что школьным властям нужно визуализировать предупреждения.

"Локально проблему курения "безопасных" сигарет на территории школы, и тем более в классе, может устранить директор. Таблички, распоряжения и так далее – тогда доводы о безвредности курительных принадлежностей работать не будут. Учителя, которые в итоге будут делать замечания, будут чувствовать за собой силу. Но сейчас все упирается в руководство образовательного сектора района, города и так далее", – говорит психолог.

Политическое лобби

У электронных устройств для курения, как у альтернативы сигаретам есть большое преимущество – их не называют курением. Компания British American Tobacco (производитель Glo) и Philip Morris International (производитель IQOS) говорят, что это "экосистемы".

Дети верят этому факту и их не останавливает дороговизна устройств (от ~400 до ~1600 грн) или же возрастные ограничения по продаже. Всегда можно попросить условную "старшую сестру" купить тебе устройство и стики к нему.

Журналист Сергей Лямец говорит, что такое фривольное отношение власти к "экосистемам" связано с серьезным политическим лобби, которое, по его мнению продвигают от "Слуги народа". Выше мы уже писали, что проблему курения среди подростков комментируют очень неохотно.

"Депутаты с завидным упорством пробивают тысячи правок к закону о рынке земли. Они собираются на внеочередные сессии, чтобы выполнить "домашнее задание" от МВФ. Но когда доходит до принятия антитабачного детского закона – никак не могут собраться с мужеством. Уже больше полутора лет в парламенте болтается законопроект, который призван комплексно усилить антитабачное законодательство. И его до сих пор не приняли даже в первом чтении!

Речь идет об антитабачном законопроекте №4358. Огромный по масштабу документ, который должен, в первую очередь, ликвидировать пропасть между обычными сигаретами и вейпами/IQOS/Glo. Их нужно признать такой же опасностью, как обычные сигареты, и запретить их рекламу. Если нас беспокоят судьбы детей, конечно.

Законопроект №4358 уже трижды (!) дорабатывали, для чего специально отзывали. А, например, 19 мая внесли его рассмотрение во вторую часть списка. Обычно до рассмотрения законопроектов, которые находятся в этой части списка, депутаты просто не доходят. Это значит, что его целенаправленно "затирают", чтобы подольше не рассматривать", – пишет Сергей Лямец.

Журналист добавляет, что законопроектна данный момент урезали, с него сняли некоторые жесткие ограничения.

"Взрослые потребители не пострадают, они по-прежнему смогут свободно покупать любимые "не-сигареты". Но из законопроекта исчезли правки, которые ограждали детей от искушения купить эти изделия (в частности, из документа убрали так называемую "выкладку": привлекательные сигаретные пачки, подсвеченные ярким светом, на стилизованном фоне, которые используют в витринах магазинов для непрямой коммуникации с курильщиками). То есть убрали норму, которая, по сути, запрещала делать вейпы и IQOS/Glo частью стиля современного успешного стильного человека без компромиссов", – добавляет Лямец.

Журналист уверен: из-за того, что рынок электронных устройств нагревания табака новый и уже приносит миллиарды долларов по всему миру, он будет завоевывать влияние через действующую власть.

"Сегодня главный лоббист табачных компаний среди "Слуг народа" – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия… Его уже ловили на сотрудничестве с табачниками, когда он пытался "сбить" повышение акцизов. Депутат даже открыто заявил, что вел переговоры с Philipp Morris, и те ему обещали какие-то выплаты в бюджет в обмен на голосование за снижение акцизов. Речь шла о поправке в законопроект №4278 (относительно международных почтовых отправлений), которая предусматривала снижение на 30% акцизов на табачные изделия для IQOS/glo. Сумма недополученных налогов от правки Арахамии составила бы 3 млрд грн. В любой другой стране за такое депутат пошел бы под суд о коррупции. Но не у нас, ведь у нас президент курит IQOS и обедает с контролером табачной монополии "Тедис", – утверждает Лямец.

Секретарь Национального союза журналистов Украины пишет, что последний раз в законопроект №4358 внесли три важных изменения:

"Первое. Из законопроекта выбросили запрет выкладки сигарет в витринах. А это именно то, на что клюют прежде всего дети. Сейчас табачники красиво выкладывают сигареты и устройства на ярком цветном фоне в рамках, боксах и панно. Они используют аксессуары с табачными брендами, создают гигантские пачки, которые привлекают внимание. Такая форма стимулирования продаж направлена прежде всего на детей и молодежь, для которых табачная продукция превращается в соблазнительный товар, элемент жизненного стиля современного жителя мегаполиса без компромиссов.

Табачные компании называют это "информирование потребителя".

Второе. Ароматизированные сигареты и табак для самокруток (с ментолом, фруктовые вкусы и проч.), а также жидкости для вейпов будут запрещены, а вот ТВЕН со вкусами – разрешены для продажи.

Сейчас табачные изделия с характерным запахом занимают около четверти всего рынка табачных изделий. Все эти "вкусные" штуки имеют яркие упаковки и рассчитаны на то, чтобы привлечь молодых людей. Вкусовые и ароматические ингредиенты опасны, поскольку делают такие изделия более привлекательным, и тем самым вместе с никотином усиливают появление зависимости.

Дети и молодежь начинает курить именно из ароматизированных сигарет.

По сути, Верховная Рада перераспределит рынок вейпов в пользу стиков IQOS/glo. Дети, которые втягивали в легкие ароматный химический дым, теперь будут втягивать ароматный никотин, который с медицинской точки зрения является чистым ядом.

Третье. Медицинские предупреждения на сигаретах и табачных изделиях для курения покроют 65% пачки (картинка + текст), а вот для стиков наклейку уменьшили до размера 30% от пачки. Причем, там не будет картинки прокуренных черных легких, убитых никотином. А ведь возможно, именно эта часть вскрытого человеческого тела кого-то отпугнула от покупки сигарет, ведь какая уж тут гламурность в раке легких?

Что касается самих устройств для нагрева IQOS/glo – с них полностью удалили все медицинские предупреждения. Ну а что, это ведь элемент стиля, культуры. А не какое-то там устройство, убивающее легкие наших детей".

Сергей Лямец уверен, что из-за таких правок, нужно бороться с распространением электронных устройств нагревания табака нужно бороться серьезными ограничениями. По его словам, из последней версии уже исчезли те нормы, которые могли бы серьезно ударить по эпидемии детского курения. Ради них, убежден журналист, стоит:

запретить рекламу IQOS/Glo;

перестать играться в "Айкос френдли" помещения" и ограничить курение IQOS/glo в общественных местах;

наклеивать на пачки со стиками медицинские предупреждения;

запретить ароматизированные сигареты

Альтернативное решение

Однако, есть альтернативное решение, которое предлагает психолог Евгений Хавренко. И оно действительно может сработать по его мнению, если табачные корпорации готовы отвечать за свои поступки.

"Посмотрите на выборы. Ничего не нужно выдумывать. Идет социальная реклама, биллборды, подкуп блогеров, создание центров. Массивная информация атака. То же самое с курением, точнее, борьбой с ним. Но если есть шкурный интерес. Я сомневаюсь, что сегодня у кого-то влиятельного есть желание что-то менять. Это договорняки с корпорациями.

Еще у нас сейчас появилась чрезмерная толерантность – мы не должны вмешиваться в чужое дело. Взрослые боятся подходить к детям на улице. Мы сейчас находимся в самом кошмарном месте с точки зрения китайцев – в эпохе перемен. Появилась точка бифуркации (невозврата - авт).

Легальный рынок электронных сигарет отдан на откуп большим компаниям. Уже не государство вносит свои коррективы и заботится о гражданах, а корпорации. Держава устраняется от социальных тем.

Есть одно решение. С корпорациями мы бороться не можем. А ограничивать детей и пропагандировать, что это вредно – слабая попытка. Таких усилий недостаточно.

Работает один принцип – противопоставить другую идею. Более интересное замещение. Но для этого должна быть воля ответственных. Снова возвращаемся к корпорациям. Только так можно достичь успеха. Авторитарный путь подавления ничего не принесет", – резюмирует Евгений.