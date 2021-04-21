"Мне настолько по**й, что вы даже не представляете": киевлянка оскандалилась из-за курения в пустом метро

Киевлянка попала в скандал из-за курения в метро.

Об этом 20 апреля сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились видео с места инцидента.

На кадрах видео можно заметить, что девушка села в конце вагона метро и начала курить прямо в нем, алее камера разворачивается и можно увидеть предположительно ее друга, который также курит сидя на сидении напротив.

Данные кадры вызвали у пользователей сети бурю негодования, на что девушка ответила вложив второе видео. В нем она рассказала очень коротко о том, насколько ей "по**й", касательно данной ситуации.

Напомним, что ранее, 3 апреля в киевском метро произошло ЧП: двое подростков зашли в вагон и начала курить IQOS, после чего нарушителей сняли с поезда.