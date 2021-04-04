Матерились и курили IQOS прямо в вагоне: в киевском метро случился скандал с подростками (видео)

Вечером 3 апреля в киевском метро произошло ЧП: двое подростков зашли в вагон и сели возле матери с 4-летним ребенком, и все бы ничего, но пара громко материлась, а позднее начала курить IQOS, из-за чего нарушителей сняли с поезда.

Об этом 4 апреля сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились видео с теми самыми подростками.

По словам матери 4-х летнего ребенка, она еще терпела когда пара громко общалась матами, но когда девушка достала iqos и выдохнула в их сторону сделала замечание. На это нарушители посмеялись и начали дерзко отвечать с матами, назвали ее ненормальной. После этого женщина нажала на кнопку вызова машиниста и он вызвал полицию, и уже через одну остановку пару вывели правоохранители. На той же станции нужно было выходить и женщине, после чего она пошла в кабинет полиции метро и написала пояснение.

"Эта молодежь вела себя настолько нагло и дерзко, будто они полностью были уверены, что они правы и все сойдет им с рук. Я была в шоке от того, что даже люди в вагоне, которые все это видели, подтвердили полиции, но никто не захотел с ними связываться", - рассказала она.

Нарушителями оказались 18-летний парень и несовершеннолетняя девушка. Парень консультировался с отцом, касательно того, как вести себя с полицией, в то время как девушка очень испугалась. 18-летний уже не один раз имел проблемы с полицией.

Видео с места событий:

Напомним, что 3 апреля в Харькове в метро мужчина без маски набросился на полицейского за то, что тот попросил надеть маску.