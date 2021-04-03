В Харькове полицейский попал в потасовку из-за масок: реакция прохожего поразила сеть (видео)

В Харькове на станции метро Дворец Спорта мужчина без маски набросился на полицейского за то, что тот попросил надеть маску. Кто знает, чем все это могло бы закончиться, если бы на подмогу правоохранителю не пришел другой мужчина.

Кадры инцидента разлетелись по местным телеграм-каналам.

"Неадекват начал бросаться, после замечания надеть маску - уложили очень быстро и уволокли в отдел", - пишет канал Труха.





Мнения комментаторов разделились. Одни оценили поступок неравнодушного гражданина, другие же посчитали, что нападать со спины нехорошо.

Как сообщалось ранее, в Харькове пьяный подросток помочился на рельсы в метро. Впрочем от "кармы" ему уйти не удалось и вскоре пришлось провести беседу с сотрудниками правоохранительных органов.