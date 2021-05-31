В Одессе прямо на спортплощадке умер 15-летний внук экс-соперника Труханова (фото, видео)

В Одессе на спортивной площадке школы №84 на проспекте Академика Глушка, 1/6 во время игры в баскетбол умер 15-летний подросток. Позже оказалось, что это Эван Григор - внук Олега Филимонова, который ранее баллотировался на пост мэра Одессы.

Об этом 30 мая в Фейсбуке сообщил Олег Филимонов, который баллотировался на пост мэра Одессы от "Слуги народа" на прошлых выборах.

По его словам его внук умер в 19:10, когда играл в баскетбол с друзьями на площадке. Медики пытались реанимировать парня в течение 45 минут, не безуспешно. В августе ему должно было исполниться 16 лет.

Об этом инциденте также сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вая Одесса".

Фото погибшего с его дедушкой, которым поделились в Телеграм-группе:

В другом Телеграм-канале "Одесса Инфо" также сообщили о данном инциденте, поделившись фотографиями с погибшим:

Сообщается, что парень играл в баскетбол, а потом внезапно упал и умер из-за остановки сердца.

Фото погибшего:

Напомним, что 30 мая в центре Днепра произошло ЧП: мужчина без одежды спрыгнул с ТРЦ "МОСТ-Сити" и разбился.