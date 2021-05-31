В Днепре голый мужчина спрыгнул с крыши ТРЦ: шокирующий поступок попал на видео

В центре Днепра произошло ЧП: мужчина без одежды спрыгнул с ТРЦ "МОСТ-Сити" и разбился.

Об этом 30 мая сообщил "Информатор".

Сообщается, что медики около 30 минут оказывали упавшему помощь, но спасти его так и не удалось.

Мужчина спустился с парковки ТЦ по рекламной вывеске на парковку башни ТРЦ, где также продолжил свою прогулку по карнизу.

Было отмечено, что погибший громко выкрикивал и вел себя неадекватно. Судя по кадрам видео, которое сняли очевидцы, в какой-то момент он разбежался и спрыгнул с высоты 4-5 этажа.

Обстоятельства и причины такого поступка мужчины выясняют правоохранители.

Видео с места событий (ОСТОРОЖНО! Видео +18, содержит шокирующий контент):

Напомним, что 25 мая, в Минске покончил с собой, прыгнув с 16 этажа многоэтажки, 17 -летний подросток, участвовавший в массовых протестах 9-11 августа 2020 года в Беларуси.