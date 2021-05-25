Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности

В Рени Одесской области произошло загадочное ЧП: покончил с собой 58-летний водитель мэра Игоря Плехова. Его нашли повешенным. Погибший оставил записку, по ней возникло много вопросов.
Об этом пишет местное издание "Взгляд из Одессы".
Так, два дня, 22-23 мая Юрий (так зовут погибшего) был на выходных.
"В понедельник утром я собрался на работу, сидел уже во дворе, не сомневаясь, что Юра, как всегда, будет за рулем, - рассказал мэр. — Но в назначенное время он не появился".
Он начал звонить ему на телефон, но в трубке звучало: "поза зоною досяжності…". Известно, что погибший оставил предсмертную записку.
Как рассказал начальник Ренийского отделения полиции Николай Пищанский, в ней покойный обращается к родственникам с просьбой не осуждать его решение и пишет о том, что ему "так будет лучше".
Также в записке сказано о том, что на карточке есть деньги на похороны. Также покойный не забыл упомянуть о том, что он никому ничего не должен.
Записка написана продуманно, лаконично, аккуратным подчерком, четко выведена каждая буква.
Как сообщал "Телеграф", в Ананьеве под Одессой в посадке нашли повешенным 14-летнего подростка.