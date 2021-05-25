Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности

В Рени Одесской области произошло загадочное ЧП: покончил с собой 58-летний водитель мэра Игоря Плехова. Его нашли повешенным. Погибший оставил записку, по ней возникло много вопросов.

Об этом пишет местное издание "Взгляд из Одессы".

Так, два дня, 22-23 мая Юрий (так зовут погибшего) был на выходных.

"В понедельник утром я собрался на работу, сидел уже во дворе, не сомневаясь, что Юра, как всегда, будет за рулем, - рассказал мэр. — Но в назначенное время он не появился".

Он начал звонить ему на телефон, но в трубке звучало: "поза зоною досяжності…". Известно, что погибший оставил предсмертную записку.

Как рассказал начальник Ренийского отделения полиции Николай Пищанский, в ней покойный обращается к родственникам с просьбой не осуждать его решение и пишет о том, что ему "так будет лучше".

Также в записке сказано о том, что на карточке есть деньги на похороны. Также покойный не забыл упомянуть о том, что он никому ничего не должен.

Записка написана продуманно, лаконично, аккуратным подчерком, четко выведена каждая буква.

Как сообщал "Телеграф", в Ананьеве под Одессой в посадке нашли повешенным 14-летнего подростка.