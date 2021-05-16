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Подростка нашли повешенным в лесу после ссоры с бабушкой: детали трагедии на Одесчине

Подростка нашли повешенным в лесу после ссоры с бабушкой: детали трагедии на Одесчине
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

Никиту Чуприна, 14-летнего жителя г. Ананьев Одесской области, который в субботу, 15 мая, вечером ушел из дому и не вернулся, правоохранители обнаружили повешенным в посадке на окраине города.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Одесской области.

"Парень вчера после ссоры с родными покинул место жительства. Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было", - говорится в сообщении.

Одесчина_повесился_фото2

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В рамках уголовного производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии.

Одесчина_повесился_фото

Вместе с тем, местный Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на правоохранителей сообщает подробности, побудившие молодого человека закончить жизнь самоубийством:

Одесчина_самоубийство_причинаОдесчина_самоубийство_причина2

Как сообщалось, на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

Все по теме:

Самоубийство, Ссора, Подросток, Ананьев.
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