Подростка нашли повешенным в лесу после ссоры с бабушкой: детали трагедии на Одесчине

Никиту Чуприна, 14-летнего жителя г. Ананьев Одесской области, который в субботу, 15 мая, вечером ушел из дому и не вернулся, правоохранители обнаружили повешенным в посадке на окраине города.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Одесской области.

"Парень вчера после ссоры с родными покинул место жительства. Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В рамках уголовного производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии.

Вместе с тем, местный Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на правоохранителей сообщает подробности, побудившие молодого человека закончить жизнь самоубийством:

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