Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"
Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
В Кабмине расчитывают, что Украина вступит в НАТО раньше Северной Македонии
В Кабмине расчитывают, что Украина вступит в НАТО раньше Северной Македонии
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"

Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф

Трагедия в селе Фанчиково Закарпатской области случилась вечером 3 марта - 13-летнюю девочку дома нашли повешенной родственники. Об этом в социальной сети сообщил местный активист Сергей Волошин.

"Это была подруга той Сабины, которую с 12 лет насиловал ее так называемый отчим. Она умерла в прошлом году от коронавируса. У них была еще третья подруга, которая и рассказала о все эти ужасы. И сейчас эта девочка опубликовала сообщение о том, что "они скоро встретятся". Родители, будьте внимательны к своим детям. У меня есть информация про какую-то опасную игру в "тик-токах".

В обсуждении печальной новости теперешние и бывшие жители села смерть 9-классницы связывают с двумя версиями. Во-первых, в ноябре прошлого года внезапно умерла ее старшая подруга (вышеупомянутая Сабина – Авт.). Смерть 16-летней девушки многие сочли странной: якобы, накануне ее жестоко избил отчим. По факту смерти несовершеннолетней следователи Виноградовского отделения полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Однако эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительному заключению медиков, смерть девочки наступила в результате осложнений, вызванных пневмонией. Расследование продолжается. Но односельчане не склонны доверять ни медикам, ни полицейским. И до сих пор обсуждают, что остающийся на свободе мужчина мог угрожать подружкам падчерицы.

Второе предположение касается захвативших в последнее время Украину смертельных игр, "транслируемых" из интернета. Якобы в сервисе для создания и просмотра коротких видео "ТiкТок" недавно пропагандировалась игра для подростков, финал которой с гибелью ее участников как раз и приходился на 3 марта.

Никто из взрослых граждан лично этой игры на "ТiкТок" не видел (но оно и понятно, такие группы действуют тайно, как раз для того, чтобы родители не вмешивались), но наслышаны, что юным созданиям в течение нескольких дней предлагают выполнять определенные задания с нарастающей сложностью и риском. И, возможно, погибшая школьница тоже вступила в такую группу.

Едва ли не в каждом втором комментарии звучит призыв к родителям как можно больше общаться со своими детьми, интересоваться не только их успеваемостью, но и их увлечениями, кумирами, отношениями с одноклассниками и делами сердечными. В то же время, взрослые дяди и тети понимают, что, пытаясь заработать на содержание семьи, многие папы и мамы месяцами не видят своих детей, просто находясь за рубежом.

Часть граждан считает, что уберечь подростков от необдуманных поступков могут строгие ограничения пользования смартфонами и интернетом. Некоторые настаивают, что "ТiкТок" и иные приложения стоит вообще запретить в стране.

Кстати, "TikTok" удаляет контент, нарушающий правила соцсети, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах.

В пресс-службе полиции Закарпатской области подробностей самоубийства девочки пока не разглашают. Следователи вместе с сотрудниками ювенальной превенции проводят расследование, общаются с родственниками погибшей и с теми, с кем она общалась. Устанавливают все обстоятельства происшествия, рассматривают несколько версий.

А тем временем в других городах другие дети подвергаются реальной опасности. В Днепропетровской области полиция пресекла деятельность так называемой "группы смерти" и предупредила попытку совершения суицида несовершеннолетней девушки в Кривом Роге.

"В телеграмм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя криворожанка, на момент его создания было более 500 участников, - сообщает пресс-служба днепропетровской полиции. - Как удалось установить, телеграм-канал действовал с 21 февраля и администратор чата осуществлял свою деятельность из Кривого Рога. Когда администратор начал давать задания участникам наносить себе телесные повреждения, из 500 человек в нем осталось всего 13. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день".

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный обыск по месту жительства 15-летней криворожанки, которая раздавала задания в канале и была его администратором. Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Теперь полицейским предстоит установить личность куратора и других организаторов группы. А в нескольких семьях сегодня, к счастью, не приходится оплакивать детей и внуков.

"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 427

Все по теме:

Самоубийства, Группы смерти, Дети в Украине, Смертельные игры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
02 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
05 Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили
Индексация пенсий в Украине 1 марта: кому и сколько прибавили
Появилась первая страна, официально заявившая о победе над Covid-19
Появилась первая страна, официально заявившая о победе над Covid-19
Продолжение &quot;Диких танців&quot;: Руслана анонсировала новый альбом
Продолжение "Диких танців": Руслана анонсировала новый альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь