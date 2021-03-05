Смертельные игры в соцсетях: на Закарпатье 13-летняя девочка совершила самоубийство, а в Кривом Роге раскрыли "группу смерти"

Трагедия в селе Фанчиково Закарпатской области случилась вечером 3 марта - 13-летнюю девочку дома нашли повешенной родственники. Об этом в социальной сети сообщил местный активист Сергей Волошин.

"Это была подруга той Сабины, которую с 12 лет насиловал ее так называемый отчим. Она умерла в прошлом году от коронавируса. У них была еще третья подруга, которая и рассказала о все эти ужасы. И сейчас эта девочка опубликовала сообщение о том, что "они скоро встретятся". Родители, будьте внимательны к своим детям. У меня есть информация про какую-то опасную игру в "тик-токах".

В обсуждении печальной новости теперешние и бывшие жители села смерть 9-классницы связывают с двумя версиями. Во-первых, в ноябре прошлого года внезапно умерла ее старшая подруга (вышеупомянутая Сабина – Авт.). Смерть 16-летней девушки многие сочли странной: якобы, накануне ее жестоко избил отчим. По факту смерти несовершеннолетней следователи Виноградовского отделения полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Однако эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительному заключению медиков, смерть девочки наступила в результате осложнений, вызванных пневмонией. Расследование продолжается. Но односельчане не склонны доверять ни медикам, ни полицейским. И до сих пор обсуждают, что остающийся на свободе мужчина мог угрожать подружкам падчерицы.

Второе предположение касается захвативших в последнее время Украину смертельных игр, "транслируемых" из интернета. Якобы в сервисе для создания и просмотра коротких видео "ТiкТок" недавно пропагандировалась игра для подростков, финал которой с гибелью ее участников как раз и приходился на 3 марта.

Никто из взрослых граждан лично этой игры на "ТiкТок" не видел (но оно и понятно, такие группы действуют тайно, как раз для того, чтобы родители не вмешивались), но наслышаны, что юным созданиям в течение нескольких дней предлагают выполнять определенные задания с нарастающей сложностью и риском. И, возможно, погибшая школьница тоже вступила в такую группу.

Едва ли не в каждом втором комментарии звучит призыв к родителям как можно больше общаться со своими детьми, интересоваться не только их успеваемостью, но и их увлечениями, кумирами, отношениями с одноклассниками и делами сердечными. В то же время, взрослые дяди и тети понимают, что, пытаясь заработать на содержание семьи, многие папы и мамы месяцами не видят своих детей, просто находясь за рубежом.

Часть граждан считает, что уберечь подростков от необдуманных поступков могут строгие ограничения пользования смартфонами и интернетом. Некоторые настаивают, что "ТiкТок" и иные приложения стоит вообще запретить в стране.

Кстати, "TikTok" удаляет контент, нарушающий правила соцсети, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах.

В пресс-службе полиции Закарпатской области подробностей самоубийства девочки пока не разглашают. Следователи вместе с сотрудниками ювенальной превенции проводят расследование, общаются с родственниками погибшей и с теми, с кем она общалась. Устанавливают все обстоятельства происшествия, рассматривают несколько версий.

А тем временем в других городах другие дети подвергаются реальной опасности. В Днепропетровской области полиция пресекла деятельность так называемой "группы смерти" и предупредила попытку совершения суицида несовершеннолетней девушки в Кривом Роге.

"В телеграмм-канале, который, по предварительной информации, создала 15-летняя криворожанка, на момент его создания было более 500 участников, - сообщает пресс-служба днепропетровской полиции. - Как удалось установить, телеграм-канал действовал с 21 февраля и администратор чата осуществлял свою деятельность из Кривого Рога. Когда администратор начал давать задания участникам наносить себе телесные повреждения, из 500 человек в нем осталось всего 13. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день".

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный обыск по месту жительства 15-летней криворожанки, которая раздавала задания в канале и была его администратором. Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Теперь полицейским предстоит установить личность куратора и других организаторов группы. А в нескольких семьях сегодня, к счастью, не приходится оплакивать детей и внуков.