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"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты

"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф

Лекарства существуют для того, чтобы продлевать жизнь и повышать ее качество – это аксиома. Но даже самый хороший и безопасный по инструкции препарат может отправить человека на тот свет, стоит только нечаянно, намеренно или ради интереса переборщить с дозировкой. Именно это и произошло на уходящей неделе: три случая подряд в разных населенных пунктах Украины, все – с подростками примерно одного возраста. И если четверо из пяти пострадавших детей отделались временными проблемами со здоровьем и перенесенным стрессом, то для одной школьницы пригоршня обычных таблеточек стала губительной.

Прогулянный ученицей урок стал для других поучительным

Первое ЧП произошло 16 февраля в городе Боярка Киевской области. Две семиклассницы престижного академического лицея «Гармония» на перемене купили в аптеке неподалеку от учебного заведения препарат, отпускаемый без рецепта. И хотя его название правоохранители по итогам расследования обнародовали, психологи настоятельно просят его не озвучивать, дабы не провоцировать других несовершеннолетних на необдуманные поступки. Скажем так: это лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. И девушкам такие пилюли порой приходится употреблять, чтобы справиться со спастической болью в животе в критические дни.

На этот раз школьницы не собирались лечиться. Уединившись в школьном туалете во время занятий, подруги выпили по 40 таблеток. Еще и отправили одноклассницам сообщения. В туалете их без чувств и обнаружили. К сожалению, 13-летней девочке медпомощь уже не понадобилась, а 12-летнюю доставили в медицинское учреждение. И уже там правоохранители установили, каким веществом отравились ученицы.

Без сознания нашли старшеклассники: новые детали отравления школьниц в Боярке

Насколько известно в настоящий момент (хотя в полиции рассматривают разные версии), девочки решили попробовать на себе предложение из публикации «Выпей 40 таблеток "(такого-то препарата – Авт.)" и увидишь, что будет» в одной из популярных молодежных соцсетей. Но организм одной из них такой атаки лекарства не выдержал.

По предварительным данным прокуроров, обе школьницы не имели проблем в семье и склонности к самоубийству. На самом ли деле к эксперименту подтолкнул интернет – проверяют правоохранители. Городской голова Боярки отстранил временно от работы директора лицея. Некоторые увидели в этом месть градоначальника школьному руководителю, которая во время выборов поддерживала его соперников от другой политической партии, и теперь готовят акции в защиту директора. Дескать, не может директор школы отслеживать, кто что из учащихся делает в туалете. Шквал критики обрушился и на аптекарей, которые не должны были отпускать юным особам лекарство.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба призвал родителей уделять своим детям больше внимания. А на своей странице в Фейсбуке написал: "По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете".
В храм попрощаться со скончавшейся девочкой пришло очень много людей, были и ее одноклассники, получившие, видимо, один из самых суровых уроков своей пока еще короткой жизни.

Два новых дня – два новых случая

Не успели в соцсетях затихнуть комментарии по поводу этого случая, как беда произошла в 200 км от Боярки. На этот раз две восьмиклассницы из Умани наглотались точно таких же таблеток, правда, одолели, к счастью, всего по 10-12 таблеток. Школьницы также были доставлены "скорой" на больничные койки. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В причинах произошедшего теперь разбираются следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции Умани. Подруги участие в "смертельном" челлендже от соцсети девочки отрицают. Хотя чем еще можно объяснить такое совпадение по датам и медпрпарату?

Напились таблеток прямо в школе: в Умани двое школьниц отравились известным лекарством

Соцсети тем временем полнятся домыслами о проблемах в семьях девчат и слабой работе отечественной киберполиции. Все настоятельнее звучат призывы каким-либо образом ограничить доступ к соцсетям несовершеннолетних, а то и вовсе запретить соцсети.

Активизировалась и работа правоохранителей с учебными заведениями. Например, в той же Умани инспекторы сектора ювенальной первенции районной полиции провели с родителями учащихся 7-11 классов профилактическое мероприятие, на котором учили как обезопасить общение детей в соцсетях, как уберечь их от вредных материалов в сети, кибербуллинга и суицидальных интернет-сообществ.

Ну и когда все общество так озаботилось спасением детей от негативного влияния в Интернете, произошел третий подобный случай. 18 февраля в столичную больницу "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина. Подросток также отравился таблетками, в больницу его доставили из дома. Чем руководствовался он – полицейские пока не сообщали.

Издание LB.ua приводит слова заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александра Урина: "У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления".

Потому нет никаких гарантий, что в ближайшие дни или уже наступившей весной кто-то из юных не попробует в одиночку или в компании, дома или в стенах школы тот самый препарат или иное лекарство. Или не последует еще какой-нибудь шальной инструкции от неведомого интернет-советчика. И не факт, что все родители подростков сегодня посвятят вечер доброму семейному общению, чтобы уменьшить печальную статистику хотя бы на одну гибель.

Хотели привлечь внимание? Выяснились новые детали отравления школьниц в Умани

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Отравление, Соцсети, ЧП.
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