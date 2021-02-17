Напились таблеток прямо в школе: в Умани двое школьниц отравились известным лекарством

В среду, 17 февраля, в Умани (Черкасская область) две восьмиклассницы попали в больницу после того, как наглотались "Дротаверина", того же препарата, что и выпили две лицеистки в Боярке, в результате чего одна из них погибла.

"Действительно был такой вызов на "скорую", - рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирнина Назарок. - В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "Дротаверином".

Обе девочки выпили по 10 таблеток прямо в школе. Сейчас они под наблюдением медиков.

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц, - рассказывает пресс-секретарь полиции Черкасской Зоя Вовк. - Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики".

Как сообщал "Телеграф", в среду, 17 февраля, в Дарницком районе Киева с балкона 16 этажа выпала девочка-подросток и разбилась.