Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса

Без сознания нашли старшеклассники: новые детали отравления школьниц в Боярке

Без сознания нашли старшеклассники: новые детали отравления школьниц в Боярке
20:43 Сегодня Телеграф

В прокуратуре открыли уголовное производство по статье доведение до самоубийства из-за отравления двух учениц лицея в Боярке Киевской области, в результате которого одна девочка умерла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Так, как выяснили следователи прокуратуры,  две ученицы седьмого класса гимназии Гармония в  Боярке увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. На перемене девочки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии нашли ученики старших классов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести.

"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, ранее полицейским удалось установить провизоров, которые продали школьницам препарат спазмолитического действия.

Как сообщал "Телеграф", ранее аналогичный случай со школьницами произошел в Умани. Девочки выпили по 10 таблеток "Дротавирина" прямо в школе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 143

Все по теме:

Школьники, Гармония, Боярка, Отравления, Лицеи, Дротавирин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине
02 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
03 У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса
04 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
05 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в &quot;красную зону&quot;
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в "красную зону"
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь