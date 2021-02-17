Без сознания нашли старшеклассники: новые детали отравления школьниц в Боярке

В прокуратуре открыли уголовное производство по статье доведение до самоубийства из-за отравления двух учениц лицея в Боярке Киевской области, в результате которого одна девочка умерла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Так, как выяснили следователи прокуратуры, две ученицы седьмого класса гимназии Гармония в Боярке увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. На перемене девочки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Семиклассниц в бессознательном состоянии нашли ученики старших классов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести.

"Предварительно, причиной смерти несовершеннолетней является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца, вследствие резкого падения артериального давления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, ранее полицейским удалось установить провизоров, которые продали школьницам препарат спазмолитического действия.

Как сообщал "Телеграф", ранее аналогичный случай со школьницами произошел в Умани. Девочки выпили по 10 таблеток "Дротавирина" прямо в школе.