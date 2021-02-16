В лицее на Киевщине произошла трагедия со школьницей, еще одна попала в больницу: первые детали

В городе Боярка, что в Фастовском районе Киевской области, две школьницы употребили неизвестные вещества, вследствие чего одна из них скончалась, а другая попала в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации в Фейсбук.

Отмечается, что ЧП произошло в лицее "Гармония".

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились", - сказано в сообщении.

Одна из девочек умерла. Вторая сейчас находится в больнице в средне-стабильном состоянии.

О причинах такого поступка не сообщается, однако в Киевской ОГА поручили провести срочное расследование всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, в Киеве 16 февраля 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 14-го этажа. Всего за последние недели в столице свели счеты с жизнью более пяти подростков.