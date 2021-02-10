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Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств

Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств
14:06 Сегодня Телеграф

Серия подростковых суицидов в столичном регионе вызвала много вопросов в обществе. Эксперт попробовала раскрыть основные стимулы для детей идти на роковой шаг.

"5 смертей (падение с крыши и окон многоэтажек) подростков за последние несколько недель в Киеве и области. Возраст погибших от 10 до 16 лет. Есть разные гипотезы относительно этой волны, даже предполагают, что снова запустили в интернете так называемые "группы смерти" а-ля Синие киты",  - пишет на своей странице в factbook юрист-криминолог Анна Маляр.

Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)

Она разместила "Памятку для родителей подростков", сложенную на основе изучения предыдущих волн подростковых суицидов. В результате Маляр выдвинула топ-3 проблем, толкающих детей на самоубийство:

1. Конфликты в семье. Причем  не с самим ребенком, а между родителями и другими членами семьи;

2. Некорректное поведение учителей. Клеймение детей по оценкам (двоечник / отличник), шантаж оценками. Дети серьезно страдают от того, что не могут дотянуться до высокой планки успешности;

3. Конфликты между сверстниками, травли;

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"В этих группах (а-ля Синие киты) подросткам создают ощущение, что ребенка там воспринимают и ценят со всеми ее проблемами - плохими оценками и поведением, с большим носом, веснушками, чрезмерным ростом или весом. Главное, на какой крючок там цепляют ребенка, - это понимание ее проблем. То, что порой родителям и учителям с высоты взрослой жизни кажется мелочами", - отмечает Анна Маляр.

Напомним, в Киеве на Троещине 4 февраля произошло смертельное происшествие.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Дети, Самоубийства, Синий кит.
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