В Киеве погибла 13-летняя школьница: подробности нового ЧП

Во вторник, 16 февраля, в Киеве с высоты 14 этажа многоэтажки выпала 13-летняя девочка и погибла. Это как минимум четвертый суицид среди детей в столице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, утром в столичной полиции поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.

"На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа. Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.

В полиции открыли уголовное производства с квалификацией Умышленное убийство.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время случаи суицидов среди детей участились. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

Также буквально недавно в четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик.