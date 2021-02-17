Купили без проблем: новые подробности отравления семиклассниц в Боярке

Полицейские установили личности провизоров, которые продали "Дротаверин" двум семиклассницам из лицея в Боярке, в результате чего дона из девочек погибла, вторую удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Поскольку препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбы Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее две школьницы академического лицея "Гармония" из Боярки выпили 40 таблеток спазмолитика.

Также в среду, 17 февраля, в Дарницком районе Киева с балкона 16 этажа выпала девочка-подросток и разбилась. Смертельный инцидент произошел в доме, расположенном по улице Архитектора Вербицкого. Известно, что подросток выпала из общего балкона.