Наглотались спазмолитика: появились новые подробности трагедии с лицеистками в Боярке

Две школьницы академического лицея "Гармония" из Боярки, перед тем как погибнуть и попасть в реанимацию, употребляли дротаверин в большом количестве.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Девочки посмотрели в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится", - рассказали изданию в полиции.

Как выяснилось, ученицы лицея купили лекарство в аптеке во время перемены, и выпили 40 таблеток.

Дротаверин - лекарственный препарат, который по своему химическому составу является производным изохинолина и, с другой стороны, также структурным аналогом и производным папаверина (спазмолитика, применяется при лечении гипертонической болезни, стенокардии, холецистита и др.).

Как сообщалось ранее, в Киеве 16 февраля 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 14-го этажа.