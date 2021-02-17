Второй случай за сутки: в Киеве с балкона 16 этажа выпала девочка-подросток и разбилась

В среду, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, где буквально во вторник, 16 февраля, насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже, произошло аналогичное ЧП: погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Смертельный инцидент произошел в доме, расположенном по улице Архитектора Вербицкого. Известно, что подросток выпала из общего балкона.

"В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения не совместимые с жизнью. На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что в последнее время случаи суицидов среди детей участились. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения. Помимо этого, в Боярке две лицеистки наглотались таблеток - одна выжила, вторую спасти не удалось. Также буквально недавно - в четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 16 февраля, в парке Партизанской Славы в Дарницком районе Киева обнаружили труп девушки, которой по внешнему виду не более 20 лет.