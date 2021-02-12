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В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии

В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
07:46 Сегодня Телеграф

В четверг, 11 февраля, в Одессе повесился 10-летний мальчик.

Об этом сообщает "7 телеканал".

10-летнего ребенка нашли повешенным в квартире в поселке Таирова в одной из квартир на пр. Академика Глушко.

Как рассказали соседи, в тот день, вечером, 11 февраля, мать мальчика оставила сына дома одного. А когда вернулась, нашла ребенка повешенным на двери одной из комнат.

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Известно, что женщина работает учителем, семья неполная, мальчик живет без отца.

Обстоятельства произошедшего и причины, которые могли толкнуть ребенка на такой поступок, сейчас выясняются.

Отметим, в последнее время случаи суицидов среди тетей участились. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Одесса, Дети, Самоубийства.
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