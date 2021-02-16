Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Усика назвали лучшим боксером эпохи
Усика назвали лучшим боксером эпохи

В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)

В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
19:16 Сегодня Телеграф фото: Муниципальна варта/Facebook

Во вторник, 16 февраля, в Киеве, в  парке Партизанской Славы в Дарницком районе Киева обнаружили труп девушки, которой по внешнему виду не более  20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Во время патрулирования наряд муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Оцепили периметр и вызвали полицию. Причины смерти установит экспертиза", - говорится в сообщении.

В Дарницком управлении полиции ГУНП в Киеве рассказали, что девушку обнаружили около 9 утра. По предварительной информации, на теле девушки не нашли признаков насильственной смерти. На данный момент, личность погибшей устанавливают.

В Facebook-аккаунте "Киев оперативный" сообщили, что на данный момент ищут родственников девушки.

Осторожно! Фото 18+

Труп девушки в парке Партизанской Славы 16 февраля

В сети бурно обсуждают ЧП, выражая соболезнования родным девушки.

Труп девушки в парке Партизанской Славы 16 февраля

Труп девушки в парке Партизанской Славы 16 февраля

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля в Дарницком районе Киева 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 14-го этажа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 366

Все по теме:

Киев, Девушки, Фото, Трупы, Парк Партизанской славы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Навальный насмешил суд анекдотом про презерватив: "Лучший стендап комик в России" (видео)
02 Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)
03 Молодой мужчина пожаловался на изжогу, а через считанные минуты умер в припадке от сердечного приступа: детали трагедии
04 Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
05 Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штепа повеселила рассказом о том, как &quot;спасла&quot; Харьков от оккупации
Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь