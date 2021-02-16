В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)

Во вторник, 16 февраля, в Киеве, в парке Партизанской Славы в Дарницком районе Киева обнаружили труп девушки, которой по внешнему виду не более 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Во время патрулирования наряд муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Оцепили периметр и вызвали полицию. Причины смерти установит экспертиза", - говорится в сообщении.

В Дарницком управлении полиции ГУНП в Киеве рассказали, что девушку обнаружили около 9 утра. По предварительной информации, на теле девушки не нашли признаков насильственной смерти. На данный момент, личность погибшей устанавливают.

В Facebook-аккаунте "Киев оперативный" сообщили, что на данный момент ищут родственников девушки.

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В сети бурно обсуждают ЧП, выражая соболезнования родным девушки.

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля в Дарницком районе Киева 13-летняя девочка выпрыгнула из окна 14-го этажа.