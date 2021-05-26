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Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка

Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф

Поздним вечером во вторник, 25 мая, в Минске покончил с собой, прыгнув с 16 этажа многоэтажки, 17 -летний подросток, участвовавший в массовых протестах 9-11 августа 2020 года в Беларуси.

Об этом сообщает "Вясна".

Перед тем, как покончить с собой, Дмитрий Стаховский (так звали парня), написал пост в соцсети в Вконтакте (не запрещена в Беларуси, ник парня в ней - Дима Меркулов), где объяснил, что пошел на этот шаг из-за уголовного преследования белорусскими властями из-за участия в митингах.

"Если вы это читаете, значит меня нет в живых"… …Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе", - написал парень.

Самоубийство из-за протестов в Беларуси

Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники общежития слили парня стражам порядка. После этого он стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщал Телеграф, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Белорусы, несогласные с результатами выборов, вышли на массовые протесты, которые продолжались несколько дней.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

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Протесты, Минск, Самоубийства, Преследования, Дмитрий Меркулов.
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